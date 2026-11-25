根據國發會推估，2020年至2050年，我國65歲以上人口將由378萬人成長至770萬人，增幅逾一倍。元大人壽因應高齡化趨勢及退休需求，推出「元大人壽金享元元美元利率變動型還本終身保險」，透過多元繳費年期、彈性的生存保險金給付機制及家庭保障設計，協助民眾提早布局退休生活，兼顧資產配置與家庭傳承。

2026-11-25 01:51