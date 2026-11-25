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10月建築貸款年減2.46% 減幅逾十年最大
房市資金持續呈現「買房熱、開發冷」兩樣情。中央銀行昨（24）日公布10月消費者及建築貸款餘額統計，購置住宅貸款餘額攀升至12.09兆元，再創歷史新高，單月增加713億元，年增6,083億元，年增率升至5.3%，攀2025年10月以來新高；反觀建築貸款餘額持續下滑，降至3.37兆元，年增率為負2.46%，連續五個月負成長，年減幅更擴大至2016年7月以來、逾十年最大。
從數據來看，購屋端貸款需求仍有一定支撐，但建商融資需求卻持續降溫，顯示房市買賣與開發兩端呈現不同步的走勢。尤其在央行持續實施選擇性信用管制、房市交易量降溫之際，建商對於土地開發及新案推進仍抱持審慎態度。
值得注意的是，新青安貸款在整體房貸中的占比持續走高。央行統計，10月新青安貸款餘額占購置住宅貸款餘額比重升至14.68%，高於9月的14.45%及8月的14.26%，連續增加。顯示政策性房貸仍對部分購屋需求形成支撐，也成為房貸餘額持續攀升的因素之一。
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