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醫療、投資人才也能當保險業主管！ 金管會拍板放行了
保險業搶才大鬆綁正式上路！金管會放寬保險業經理人資格，新增醫療、投資、行銷、不動產及永續經濟等5大專業領域，讓保險業可延攬的跨域人才從7類擴大至12類，新制已於11月22日生效。
這代表未來醫療、投資、不動產專家，甚至ESG永續人才，都有機會進入保險公司高階管理層，擔任副總經理、協理或經理等職務。
金管會20日修正發布「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」，並同步發布解釋令，正式將5大新領域納入經理人專業資格範圍。
過去保險業延攬跨域經理人，僅限資訊、科技、法律、電子商務、數位經濟、財務會計及人力資源等7大領域，且須具備10年以上專業工作經驗。
隨著保險業跨足健康照護、資產管理及ESG永續發展，原有7大領域已難以涵蓋業者需求。金管會因此新增5類專業人才，讓保險公司不再受限於原有選才範圍。
其中，永續經濟是此次鬆綁的重要領域之一。過去保險業若要設置永續長等職務，相關專業未必符合原有7大領域規定，此次修法將讓業者在人事安排上更具彈性。
除了擴大人才庫，另一項改變是未來新增專業領域，不必再重新修法。
金管會將原本直接列在法規中的7大領域，改為授權主管機關另行訂定。未來若保險業有其他專業人才需求，金管會可透過發布解釋令擴充範圍，加快法規調整速度。
蔡火炎表示，新制已於11月22日生效，保險業者如有引進跨領域專業人才需求，即可運用新規定。未來也能依產業發展需要，快速調整開放領域，讓保險業選才更有彈性。
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