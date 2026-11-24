穩定幣未來發行規模太大，也要把部分資金存進中央銀行。央行今日預告「穩定幣發行準備金繳存及查核辦法」草案，規定業者發行的新台幣穩定幣超過100億元，或外幣穩定幣超過等值3.5億美元，就必須將超過門檻的部分，按照10.775%的比率提存準備金。

依照央行規劃，假設某業者發行120億元的新台幣穩定幣，超過100億元門檻的20億元，就必須將約2.16億元存進央行，而不是全部120億元都要提存。

早在2009年，央行就對電子票證業者訂有準備金制度，最初門檻為30億元，2015年提高至50億元，2021年進一步提高至100億元，主要考量是鼓勵電子支付發展，避免業者初期營運負擔過重。此次穩定幣也延續相同管理概念。

不過，沒有達到100億元門檻，不代表業者可以沒有準備資產。依照相關法規，發行穩定幣仍須有100%的準備資產作為保障；央行此次要求提存的準備金，只是從原有準備資產中，拿出一部分存放央行，並非額外增加一筆準備資產。

此外，業者存進央行的準備金不計利息，原則上也不能任意動用，但若遇到大量民眾將穩定幣換回現金，導致流通規模跌破門檻，業者可申請領回準備金。

央行表示，草案共12條，將開放30天徵詢各界意見，正式施行日期尚未確定。