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黃仁勳回歸市場信心穩了？ 金管會回應了
黃仁勳回歸輝達（NVIDIA），台股大漲，市場信心穩了嗎？金管會24日表示，對此波行情不做評論、尊重市場機制，仍籲投資人重視基本面及風險管理；至於救市措施，將視當初啟動救市的市場數據變化，評估退場時機。
輝達23日宣布黃仁勳回歸，帶動台股24日大漲。金管會證期局副局長黃仲豪表示，金管會是金融市場監理者，不對個別事件做評論，仍希望投資人關注上市櫃公司基本面及各項風險，審慎投資。
至於近期陸續祭出的救市措施何時退場？黃仲豪指出，當初是依據資本市場數據及市場情況做出判斷，後續將觀察這些判斷依據的變化，再評估何時調整及恢復原有措施。
其中，24日起融資維持率由130%降到120%，是繼1998年亞洲金融風暴後，再度因股市震盪而調降。
黃仲豪說，1998年維持率由140%降至120%，因當時台股漲跌幅僅7%，投資人又有兩個營業日補繳，仍在券商風險承受範圍內。
因此，120%維持長達17年，直到2015年台股漲跌幅放寬至10%，才調高至130%。
但這次情況不同。黃仲豪強調，120%不會成為常態，因目前台股漲跌幅達10%，若個股連續兩天跌停，就可能逼近券商可承受的風險範圍。
至於何時恢復130%？黃仲豪點出兩項觀察指標，一是整戶擔保維持率回穩，二是追繳戶數恢復正常水準，並將綜合近期市場變化評估。
黃仲豪也說，金管會21日研議五大救市措施時，就已考量調降融資維持率，但因涉及券商風控及系統調整，須先聽取業者意見。
直到22日與券商討論、確認風險可控且系統可配合後，才於23日宣布、24日上路，這也是未與五大救市措施同步公布的原因。
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