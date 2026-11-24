根據健保署最新統計，截至2026年10月底止，全台重大傷病實際有效領證人數超過104萬人，相當於每22人就有1人領有重大傷病證明，此外，依健保統計重大傷病醫療點數數據，65歲以上高齡族群消耗占四成五，疾病類型又以癌症案例最多，顯示高齡階段健康保障的重要性。面對重大傷病可能帶來的醫療與照護負擔，民眾在為家人規劃保障的同時，也需兼顧自身退休後的生活品質與資金運用彈性。

對此，國泰人壽推出「滿溢鍾心重大傷病定期保險（外溢型）」（以下簡稱「滿溢鍾心」），提供重大傷病、特定疾病及身故／完全失能保障，並透過分階段返還保費的設計，讓民眾在規劃保障的同時，也能靈活安排未來資金運用。「滿溢鍾心」具備四大亮點：

一、重大傷病結合心血管特定疾病保障：提供超過300項重大傷病保障，範圍隨衛福部公告納入最新項目，並涵蓋急性心肌梗塞（重度）等4項常見的心血管特定疾病。自第二保單年度起，若初次診斷確定罹患條款約定之重大傷病（慢性精神病）或特定疾病，即按「保險金額」或「年繳應繳保費總額的1.05倍」兩者取其大，給付一筆保險金，協助減輕治療或休養期間的經濟負擔。

二、滿期金與祝壽金分階段給付：提供15年與20年繳費年期選擇，保戶於繳費期滿後10年仍生存且未領取重大傷病或特定疾病保險金，可領取年繳應繳保費總額50%的滿期保險金，運用於退休生活與家庭財務安排，領取後契約持續有效，其餘保障不因給付而減少。若被保險人一路健康且生存至90歲保障期滿，還可再領取年繳應繳保費總額50%的祝壽保險金，兩階段合計相當於年繳應繳保費總額的100%。

三、兼顧身故與完全失能保障：保險期間內，若不幸發生身故或約定的完全失能情形，亦可發揮壽險功能，為自己與家人多一分財務守護。

四、健康行動享保費折減：透過加入國泰人壽指定的健康計畫（FitBack健康吧）完成日常健康任務，培養健康生活習慣，符合條件還能讓每年保費折減最高3%，鼓勵民眾從日常做起，為健康生活持續加分。

以40歲男性投保為例，規劃「滿溢鍾心」保額100萬、繳費年期20年，年繳應繳保險費新台幣77,600元。被保險人在60歲繳費期滿，70歲健康可先領回滿期金約77.6萬元，領取後契約持續有效，保障不中斷。若被保險人於71歲不幸罹患重大傷病（慢性精神病外），且符合條款約定的給付條件，則可領取重大傷病保險金約162萬元，專心投入治療與支應生活開支；如未發生條款約定的重大傷病或特定疾病，90歲則可再領取77.6萬元祝壽保險金，讓保費100%有去有回。

國泰人壽提醒，面對超高齡社會，民眾可及早檢視自身健康保障及退休財務需求，依據家庭責任、經濟能力與人生階段，建立合適的保障規劃。國泰人壽將持續以保戶需求為核心，提供更多元的保障選擇，陪伴民眾在人生不同階段從容面對挑戰。