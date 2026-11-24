遠雄人壽積極推動保險與財務金融教育、厚植專業人才，贊助由會計研究發展基金會主辦的「第38屆會計菁英盃辯論比賽」及「2026 ESG高峰會」，吸引全台12所大學會計系學生同場競技，並由產官學界專家共同探討永續揭露、審計確信與財務報導新趨勢，強調唯有整合財務與永續資訊，才能全面掌握企業營運實況與潛在風險。

本屆辯題聚焦上市櫃公司溫室氣體排放資訊的外部確信，以及永續相關財務資訊，結合會計專業與ESG趨勢，考驗選手對專業議題的理解、資料運用及即席論證能力。遠雄人壽表示，辯論讓學生學會面對質疑、尊重多元觀點，與保險業重視的風險思辨與誠信溝通精神不謀而合。2026 ESG高峰會以「引領會計永續新思維」為主題，探討IFRS S1與S2、永續確信準則、年報永續專章，以及數位財報與AI應用等議題，而這些正是遠雄人壽現階段的投入重點。遠雄人壽在2025年即提前導入「IFRS永續揭露準則」，提升資訊揭露品質與透明度，深化與利害關係人的信任連結。

遠雄人壽表示，IFRS 17讓保險會計與精算、投資、風險管理緊密結合，保險業對兼具精算、AI專業與保險實務的跨域人才需求更加殷切，及早從校園培育人才，正是為產業長遠發展儲備能量。長期以來，遠雄人壽以風險教育為出發點，串聯校園、家庭與社區資源，透過金險獎校園賽事、偏鄉金融共學計畫、癌症家庭子女獎助學金，以及健康保險大家談等多元平台，將金融知識與保障觀念帶入不同世代的生活場域，也因此獲得2026保險信望愛獎「最佳保險教育貢獻獎」肯定。

遠雄人壽秉持「Empower Your Life 為生命增添好生活」經營理念，強化營運韌性與企業體質，以「健康治理、低碳轉型、社會共榮」三大策略為核心，將ESG理念融入企業決策與日常營運。未來將持續深化保險教育與產學合作，培育兼具專業與永續思維的新世代人才，成為守護社會安定的堅實力量。