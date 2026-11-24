輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳正式重返執行長（CEO），台股24日終場飆漲3,310點。兆豐金（2886）總座張傳章24日在法說會上被問到此議題，他表示，黃仁勳重掌輝達將有助於降低市場對輝達營運方向、AI供應鏈訂單能見度的兩大疑慮，並提振全球科技股及投資人風險偏好。

兆豐金控24日舉行法人說明會，會中法人及媒體皆關切黃仁勳回歸後對於金融及產業層面影響的看法，張傳章表示，就短期而言，預期這次的事件將有助於穩定市場對輝達經營方向及AI供應鏈訂單的信心，從而帶動科技股的估值，與投資人風險偏好的回升，同時也有助於證券、財富管理及資產管理等業務。

但張傳章也提到，相關的出口管制政策仍可能使市場維持比較高的波動；長期而言，則認為AI產業估值將會更重視公司治理、現金流量以及商業化能力。

張傳章強調，隨著美中科技競爭及國安審查常態化，台灣金融業也必須持續提升跨境法遵與風險管理的能力；科技業則必須更重視在供應鏈的多元化以及海外產能布局。