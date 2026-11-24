臺灣銀行踐履企業社會責任，將環境保護融入企業經營，從棲地生態復育、濕地植樹、海洋保育到綠色金融推動，以多元行動實踐永續理念，讓環境關懷從陸地延伸至海洋。並邀請客戶、員工及社會大眾共同參與，讓守護地球的行動落實於日常生活，從一處鳥類棲地的守護、一棵樹的栽植，到一片蔚藍海洋的保育，展現臺銀實踐環境永續的行動力。

臺灣銀行響應財政部國有財產署推動「國有非公用邊際土地環境保護認養機制」，11月19日號召同仁前往台南七股，參與社團法人台灣黑面琵鷺保育學會鳥類棲地保育，藉由支持棲息環境維護，為生物多樣性守護良好棲地。活動同時邀約當地高齡長者參與北歐健走活動，鼓勵長者走入自然、促進健康，實踐環境保育與高齡友善共融。

臺銀亦將環境保育行動延伸至海洋，投入海草復育、海岸淨灘及戲劇列車等系列活動，號召同仁於11月21日前往新北市金山區中角灣撿拾沙灘廢棄垃圾，在各企業集結百餘名志工的努力下，當日共清出1,246公斤的海洋垃圾。透過海洋棲地修復、海岸環境清理及環境教育推廣，讓更多人理解海洋面臨的環境挑戰，進而從日常生活行為的改變，守護海洋生態。

此外，臺銀連續三年邀請企業客戶於高雄茄萣鹽地植樹，每年種植100棵抗烈日及耐鹽性的濱海植物，打造海角新樂園，並結合專業生態導覽及趣味互動遊戲，帶領參與者近距離認識招潮蟹，從有趣的覓食方式、揮舞大螯的求偶行為，到面對天敵時的防禦本能，探索牠們在濕地環境中的生存智慧，藉由寓教於樂的體驗，感受濕地生態的豐富與珍貴。

臺灣銀行長期以來致力於金融專業與創新，將永續理念融入金融服務，深化綠色金融布局，同時協助企業推動低碳轉型，支持產業投入節能減碳及永續發展技術研發，讓金融不僅能促進經濟發展，也能成為協助企業與社會實現淨零轉型的重要力量。近來持續推動ESG有成，獲2026年「亞太暨台灣永續行動獎」、2026卓越銀行暨證券評比「最佳永續經營獎」，並以全台首張木質信用卡「綠行卡」榮獲第23屆國家品牌玉山獎全國首獎，以「故宮百年紀念金銀條塊」商品專案榮獲第二屆「ESG for Culture影響力獎」之「ESG商業拓展獎」。