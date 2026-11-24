今年科技業聯貸需求爆發，威剛科技公司（3260）委由臺灣銀行、華南銀行、第一銀行及兆豐銀行統籌主辦300億元聯合授信案，已於24日完成聯貸簽約，簽約儀於臺灣銀行舉行，由威剛科技董事長陳立白與臺灣銀行董事長凌忠嫄共同主持。

本聯合授信案主要用途為償還金融機構借款暨充實中期營運周轉金，由臺灣銀行、華南銀行、第一銀行及兆豐銀行統籌主辦暨擔任管理銀行，在9家金融機構積極參與下順利達成超額募集，最終以300億元結案，顯示國內金融業對威剛科技營運與未來發展給予高度肯定與支持。本聯合授信案依溫室氣體排放量等永續指標給予相應利率減碼，以實際行動支持威剛科技遵循永續發展原則、持續實踐永續經營。

威剛科技本業聚焦記憶體與儲存產品，以自有品牌ADATA 行銷全球，憑藉深厚的產品研發實力、全球通路布局及靈活的供應鏈管理能力，穩居全球第二大自有品牌記憶體模組與固態硬碟模組廠商，並連續六年入選台灣25大國際品牌，展現台灣科技產品品牌的國際競爭力。面對AI帶動記憶體產業進入新一波成長循環，威剛科技憑藉敏銳的市場研判與前瞻庫存策略，推升公司115年前三季合併營收相較前期成長215%達1,172億元，突破千億元大關，稅後淨利達到336億元，皆創下歷史新高。在核心事業持續成長之際，威剛科技並積極將業務版圖延伸至企業級儲存及AI運算，旗下企業級儲存品牌TRUSTA布局資料中心應用，威剛工控則拓展工業級嵌入式儲存市場，逐步建構從雲端到終端，橫跨多元場域的AI生態系。

此外，威剛科技持續推進多元事業布局，轉投資的台灣運動彩券自第二屆發行以來深耕市場，並於113年續任發行機構，114年運動彩券全年銷售710億元，年增10.4%創歷史新高，並挹注國家運動發展基金近77億元，持續支持台灣體育發展。從記憶體、企業級儲存與AI應用，到運動休閒、文創娛樂、電競及智慧移動等領域，威剛科技持續擴大跨域事業布局，透過本業成長與多元事業雙軌並進，打造更具韌性的成長引擎，為企業長期發展挹注新動能。

臺灣銀行表示，深耕聯貸業務發展，已連續七年蟬聯臺灣聯貸市場統籌主辦行（Mandated Arranger）及額度分銷行（Bookrunner）雙料冠軍，奠定市場領先地位。臺灣銀行響應國家政策，以金融力量支持政府推動產業創新與升級，長期支持資訊數位產業及各類核心戰略產業。