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台股創最大漲點 美元卻強升至104 新台幣仍難逃33元保衛戰
台股24日雖然在AI概念股絕地反攻下，創下單日最大漲點3,310點，並成功站回「40K」，但同時美元指數登上104關卡，新台幣匯價午盤再向「33」元整數關卡靠攏，以32.97元暫收，貶值7.5分。
匯銀分析，美國公布11月S&P全球製造業PMI 54.5同於預期、服務業PMI 54.7則略遜於預期55.7，整體經濟數據大抵表現穩健，再加上黃仁勳回歸輝達（NVIDIA），帶動AI熱潮再起，市場預期AI動能或帶動美國經濟增長，Fed有進一步升息的空間，推升美元指數走強，並向上突破104整數關卡。
早盤雖有外資匯入款，但同時也合併了匯出；午盤，新台幣匯價在美元指數站上104的壓力下，未能維持一開盤的升值走勢，轉以回測「33」元整數關。
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