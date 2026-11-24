上周金價破底下殺逾300美元後，本周強彈，昨（23）日上漲近百美元，目前在每英兩3,600美元之上，臺銀指出，市場將聚焦美國10月PCE數據、第三季GDP及11月製造業與服務業PMI。若通膨降溫，加上低接買盤承接，金價有望展開技術性反彈，目前先觀察3,560至3,600美元區間是否守穩。

臺銀金市報告回顧，上周金價呈破底後連續性下跌的走勢，聯準會會議紀錄及官員談話持續釋出偏鷹訊號，市場對12月及明年升息預期增溫，帶動美元續強，美元指數一度突破103.9，創近19個月新高。市場面部分，AI科技股重挫引發流動性壓力，SPDR黃金ETF上周持有數量減少近10公噸；加上避險情緒升溫，部分資金轉向美國公債，帶動美債殖利率自高檔小幅回落。惟金價仍不敵強勢美元，接連跌破多個整數關卡，最低下探至3,502美元之2025年9月4日以來新低，全周跌幅近9%。

展望本周，臺銀指出，市場將聚焦美國10月PCE數據、第三季GDP及11月製造業與服務業PMI。若 PCE高於預期、經濟數據持續強勁，市場可能進一步提高升息押注，帶動美元維持高檔，金價恐跌破3,500美元整數關卡，並進一步下探；反之，若通膨降溫、美元及美債殖利率回落，加上低接買盤承接，金價有望展開技術性反彈，目前先觀察3,560 至 3,600 美元區間是否守穩。