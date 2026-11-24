黃仁勳重返輝達擔任執行長消息一出，台股24日盤中大幅飆漲逾9％，股民信心回升，針對此事對台灣供應鏈及金融機構的影響，國泰金控總經理李長庚受訪時表示，該消息讓台灣供應鏈商的擔憂暫時鬆一口氣，合作架構也得以延續，至於銀行融資方面，企業的借款需求亦不受影響。

面對台灣供應鏈商後續的影響，李長庚指出，市場擔憂輝達與台灣供應鏈廠商的合作方式是否改變，而黃仁勳回任輝達執行長後，該擔憂應該會暫時解除，目前事件仍在發展中，隨著美中晶片管制更趨嚴格，後續持續觀察實際影響的狀況如何。他認為，台灣是AI發展浪潮中受益最多的國家之一，若AI發展可以持續，台灣的供應鏈廠商將能繼續賺大錢。

針對企業放款方面，李長庚表示，今年以來國內的銀行放款給不少在擴廠的企業，在黃仁勳回歸後，後續觀察重點在於企業擴廠的狀況和台灣供應鏈發展，但在主管機關關注融資與貸放量能，透過有效率的資源分配之下，銀行在企業融資方面應不至於有太大影響，除了大廠可以拿到放款，中小企業的放款亦不能因此受到影響，整體而言對於銀行是好事。