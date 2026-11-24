國際金價上周重挫近9%，本周一度出現跌深反彈，但漲勢未能延續，24日盤中衝高後再度回落，最高觸及3,678.15美元，最低下探3,626.08美元，且目前金價仍低於季線11.48%，顯示短線賣壓尚未消退。

金價前一交易日大漲2.7%，主要受惠於輝達執行長黃仁勳回鍋，帶動全球股市反彈，緩解投資人出售黃金籌措現金的壓力，加上國際油價走軟、長天期美債殖利率回落，帶動黃金逢低承接買盤進場。

不過，聯準會（Fed）鷹派立場仍是壓抑金價的主要因素。紐約聯準銀行總裁威廉斯表示，美國經濟依然強勁，通膨仍處於過高水準，不排除在連續多次利率會議上升息。市場持續押注Fed將於12月再度升息。

法國外貿銀行（Natixis）貴金屬分析師達達（Bernard Dahdah）警告，貨幣政策緊縮、美元走強，加上央行購金及實體黃金需求降溫，恐使金價面臨新一波修正壓力。

該行最新壓力測試顯示，若全球央行購金需求較2025年減少25%、黃金ETF每月淨流出20公噸、實體金條需求下降10%，且美元與美國10年期公債殖利率維持目前水準，金價恐於2027年1月下探3,340美元，較目前價位仍有約8%的下跌空間。

展望後市，市場將聚焦本周美國個人消費支出（PCE）物價指數，若通膨高於預期，恐進一步強化Fed升息預期，短線金價能否守穩3,600美元，將成為重要觀察指標。