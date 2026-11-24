輝達人事案出現大逆轉，黃仁勳回歸執行長一職，台股24日開盤後大漲逾3,300點、漲幅超過9%，盤中近600檔上市櫃股票一度漲停，不過金管會昨（23）日起剛實施第三波救市措施，包含平盤下全面禁止放空，同時將最低融券保證金成數上調至150%，24日起證交所調降融資擔保維持率門檻至120%，金管會官員表示，上述措施仍持續實施並再觀察。

為因應台股劇烈震盪，金管會自11月9日起共祭出三波救市措施，分別於9日、20日和23日實施，逐步收緊空方交易，第一波調降借券賣出委託上限至3%，並調高融券保證金成數至130%、放寬擔保品範圍，第二波限制前一交易日跌幅3.5%以上的股票平盤下放空，並將借券賣出再下調至1%，第三波則全面禁止平盤下放空、調高融券保證金成數至150%。

此外，證交所同時於24日起正式實施信用交易擔保維持率調降措施，將最低標準從130％調降至120%，讓即將面臨追繳的投資人獲得緩解。

面對黃仁勳歸來引發台股飆漲，上述救市措施是否喊卡？金管會官員24日指出，需持續觀察多項指標，包含觀察國際股市與台股的漲跌幅、國際政經情勢發展、台股交易相關數據等，不會因為台股一天上漲就暫停救市措施，而融資擔保維持率則需配合券商調整系統，在觀察相關指標穩定後，亦需要時間讓券商調整系統，目前仍維持救市措施不變。