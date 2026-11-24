黃仁勳回任輝達總裁、執行長及董事，全球主要股市大幅反彈。聯博投信指出，當AI相關企業成為影響股市表現的重要因素，投資人也可留意不同資產的報酬特性。相較於股市受到企業獲利預期及評價變化影響，非投資等級債券的報酬來源較偏重債息，且產業組成不同於科技股，可分散風險。

聯博指出，直接與AI主題相關的企業，在非投資等級債市中的占比不到3%，顯示受AI題材直接影響的程度較有限。此外，非投資等級債券的債息收入可提供部分緩衝，但仍須留意信用風險及市場波動。

至於高品質債券，聯博指出，隨著過去一段時間股債正相關現象逐漸消退，公債的分散效果已改善。儘管通貨膨脹與政府發債仍可能帶來殖利率上行壓力，但目前實質殖利率仍處於相對高檔，為投資人提供一定的風險補償。

聯博投信表示，近期市場修正反映投資人重新檢視AI投資效益，但AI長期發展趨勢與相關需求並未改變。在市場波動可能持續的環境下，投資人宜避免過度受到短期市場情緒影響，而是應回歸企業基本面與資產評價，並留意不同資產的投資機會與風險。