凱基金控旗下子公司中華開發資本（下稱開發資本）持續響應國家發展委員會長期推動的地方創生政策，於今年正式邁入第四年。今年在過去扎實的基礎上，以「新培力、歷練深化」的雙軌模式注入新動能，秉持「公私協力」的行動模式，推動台灣城鄉朝向均衡與永續的未來邁進。除延續獎勵金計畫支持團隊外，今年更首度推出「企業禮盒開發專案」，鼓勵歷屆團隊跨域合作、打造更契合企業採購需求的在地優質產品。

開發資本總經理南怡君表示，開發資本在台灣擁有超過六十五年的投資經驗，始終秉持扶植台灣產業、助人興業的精神支持地方創生團隊。今年特別邀請 kkday、新光三越等指標性企業夥伴加入，由業界翹楚提供寶貴的消費市場經驗，成為地方創生的貴人，陪伴地方團隊「多走一哩路」。

開發資本獎勵金計畫總顧問、政治大學 X 實驗學院兼任副教授林承毅表示，評選重視「與企業後端的協作性、議題的公共性、行動的持續性，以及專案的成熟度」。今年最終脫穎而出的八組團隊來自全台八個不同縣市，涵蓋北、中、南、東與離島，其產品或服務皆展現極高的市場成熟度。

其中，台北陽明山「草山好土氣工作室」與花蓮「砂卡礑自然農莊」透過多年深耕蹲點，逐步發展出嶄新的文化體驗與服務；台中「日南稻站」與馬祖「小柒咖啡」致力轉譯並重新詮釋在地文化，落實空間、活動與地方的深度串聯；宜蘭「大禾蜜工坊」以特殊蜜推動台灣蜂味，兼具保育與ESG採購價值；台南「漢菓方」則翻轉漢方傳統觀念，為在地特色產品開創嶄新格局；澎湖「洋洋墨水工作室」將無形文化資產具象化、物件化；彰化「雷打石時農行銷」則從社區議題切入，將萃取小花蔓澤蘭的精油殘渣化為照亮長者夜路的一盞燈。

開發資本指出，今年入選團隊不約而同展現出從「一次性」走向「常態化」、從「散客」走向「企業端」的轉型企圖心，也開始思考如何以精簡的人力讓行動走得更長久。「地方創生從來不是一次性的煙火，而是一場關於如何活下去、並且活得好的長期練習。」開發資本期待在這段旅程中，成為團隊邁向更大舞台的加速器，以及地方創新的最佳試金石。

作為亞洲領先金融品牌的凱基金控集團成員，開發資本期盼在國發會相關計畫的引領下，擴大企業參與並發揮加乘效果。南怡君強調，除加碼挹注獎勵金外，開發資本更期盼從企業角度出發，提供有別於政府及創生團隊的資源，並引入利害關係人建構培能及陪伴網絡，鼓勵行動者勇敢實踐夢想。

展望未來，開發資本將持續深耕台灣在地行動，結合在投資及新創輔導上的深厚經驗，陪伴團隊在專業化道路上走得更加穩健，讓「共好」不只是口號，而是透過多方協力、共同創造具永續影響力的具體實踐。