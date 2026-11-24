凱基金控旗下子公司中華開發資本持續響應國發會長期推動的地方創生政策，於今年邁入第四年。今年在過去扎實的基礎上，以「新培力、歷練深化」的雙軌模式注入新動能，秉持「公私協力」的行動模式，推動台灣城鄉朝向均衡與永續的未來邁進。除延續獎勵金計畫支持團隊外，今年更首度推出「企業禮盒開發專案」，鼓勵歷屆團隊跨域合作、打造更契合企業採購需求的在地優質產品。

開發資本總經理南怡君表示，開發資本在台灣擁有超過六十五年的投資經驗，始終秉持扶植台灣產業、助人興業的精神支持地方創生團隊。今年特別邀請 kkday、新光三越等指標性企業夥伴加入，由業界翹楚提供寶貴的消費市場經驗，成為地方創生的貴人，陪伴地方團隊「多走一哩路」。

開發資本獎勵金計畫總顧問、政治大學X實驗學院兼任副教授林承毅指出，評選重視「與企業後端的協作性、議題的公共性、行動的持續性，以及專案的成熟度」。今年最終脫穎而出的八組團隊來自全台八個不同縣市，涵蓋北、中、南、東與離島，其產品或服務皆展現極高的市場成熟度。其中，台北陽明山「草山好土氣工作室」與花蓮「砂卡礑自然農莊」透過多年深耕蹲點，逐步發展出嶄新的文化體驗與服務；台中「日南稻站」與馬祖「小柒咖啡」致力轉譯並重新詮釋在地文化，落實空間、活動與地方的深度串聯；宜蘭「大禾蜜工坊」以特殊蜜推動台灣蜂味，兼具保育與ESG採購價值；台南「漢菓方」則翻轉漢方傳統觀念，為在地特色產品開創嶄新格局；澎湖「洋洋墨水工作室」將無形文化資產具象化、物件化；彰化「雷打石時農行銷」則從社區議題切入，將萃取小花蔓澤蘭的精油殘渣化為照亮長者夜路的一盞燈。

開發資本表示，今年入選團隊不約而同展現出從「一次性」走向「常態化」、從「散客」走向「企業端」的轉型企圖心，也開始思考如何以精簡的人力讓行動走得更長久。「地方創生從來不是一次性的煙火，而是一場關於如何活下去、並且活得好的長期練習。」開發資本期待在這段旅程中，成為團隊邁向更大舞台的加速器，以及地方創新的最佳試金石。

南怡君強調，除加碼挹注獎勵金外，開發資本更期盼從企業角度出發，提供有別於政府及創生團隊的資源，並引入利害關係人建構培能及陪伴網絡，鼓勵行動者勇敢實踐夢想。展望未來，開發資本將持續深耕台灣在地行動，結合在投資及新創輔導上的深厚經驗，陪伴團隊在專業化道路上走得更加穩健，讓「共好」不只是口號，而是透過多方協力、共同創造具永續影響力的具體實踐。