台灣邁入超高齡社會，星展基金會今天指出，「怕病倒、怕沒錢、怕孤獨」成為民眾面對老後生活的3大擔憂，最新調查顯示，40至64歲民眾預估老後所需財務準備金額，從去年的新台幣1561萬元增至1614萬元。

星展基金會今天攜手天下雜誌發布「2027無齡社會白皮書」，針對40至64歲民眾進行調查，回收1406份有效問卷，並透過專家會議及百人顧問團整合多元意見。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，高齡化正快速重新形塑台灣的社會結構，從健康照護、財務安全到社會參與，政府、企業與社會各界都必須以更前瞻的視角重新定義老化，重新思考自身角色，發揮各自的專業與資源，共同建構更完善的高齡支持體系，為台灣累積關乎整體社會的韌性與競爭力。

根據調查，民眾對老後健康的擔憂，主要集中在身體功能退化、行動不便，以及慢性疾病、疼痛與失智症等健康風險。即便對老後健康沒有信心的比率由去年的36.5%降至30.7%，但維持正常作息及充足睡眠、規律運動、健康均衡飲食比率也下降，反映民眾對老後健康的樂觀預期，尚未轉化為積極的日常習慣。

在財務風險方面，調查顯示，40至64歲民眾預估老後所需財務準備金額，從去年的1561萬元增至1614萬元，中位數維持1000萬元。民眾最擔心的3大老後財務風險，分別為醫療長照費用、重大突發事件及通貨膨脹造成資產縮水。

白皮書指出，民眾以投資理財作為老後財務準備方式的比率，從39.4%提升至46.1%，其中定存及ETF的使用比率增加；然而，對財務準備沒有信心的民眾仍占41.2%。

對於社會連結面向，調查顯示，約每10位40至64歲民眾，就有1人感到孤獨且無人可以求助，其中，僅36.1%對幸福老後生活有信心。相較之下，沒有孤獨感且有人可以求助者，信心比率達80.6%，相差44.5個百分點，突顯社會支持網絡對老後生活的重要性。

黃思翰指出，「高齡不是問題，沒有準備才是問題」，個人財務規劃應從年輕時開始，善用時間與複利的力量，即使初期投入金額有限，透過長期累積，也能逐步建立退休所需的財務基礎。面對更長的人生，及早開始退休準備，才能減輕對老後生活的焦慮，降低醫療支出、突發事件及通膨等風險帶來的衝擊。

勞動部主任秘書鄒子廉表示，確保無齡社會的安全、健康及福祉，是台灣的永續關鍵競爭力。透過「2027無齡社會白皮書」，讓數據驅動對話，可看見民眾最真實的擔憂及期待，盼各界共同努力，改善勞動政策。

鄒子廉提到，中高齡者及高齡者就業促進法自2019年公布，透過政策給予企業及工作者端支援，提升中高齡及高齡者勞參率，截至今年9月，已較修法前增加5.6%、1.8%，整體勞動力約增加72萬人左右。