輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳回歸，輝達董事會宣布恢復黃仁勳的總裁、執行長及董事職務。美股歡聲鼓舞，台股AI概念股滿血復活。新台幣匯價今早盤，也在外資匯入下，以32.87開盤，升值2.5分；開盤半小時內升抵32.848；匯銀認為，若外資匯入款擴大，本周有機會升破32.8元。

黃仁勳回歸帶動美股跳空大漲。類股以科技領漲、能源領跌。黃仁勳復任輝達執行長，重燃AI熱潮，標普與那指創2025年4月以來最大單日漲幅。個股方面，輝達(NVDA)創逾20年來最大單日漲幅，漲31.5%。

受到市場對Fed 維持高利率的預期支撐，美國經濟仍具動能，Fed短期內維持緊縮政策的預期尚未改變，持續支撐美元表現。美元指數早盤在104.22。