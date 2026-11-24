在企業紛紛投入ESG轉型的當下，如何讓公益活動擺脫「一次性捐款」的框架，進一步轉化為具備長期社會影響力的永續行動？國泰公益集團以持續16年的實際行動，提出具體示範。國泰公益集團再度攜手基督教青年會（YMCA），於臺北市圓山花博公園舉辦「愛心環保園遊會」，16年來義賣所得累計突破2,800萬元，受惠弱勢學童超過千人。今年活動更進一步整合循環經濟、客戶共創，以及公私協力推動防詐、反毒宣導，讓傳統公益園遊會升級為結合環境永續與社區共好的平台。

今年活動現場除了義賣各式二手好物、生活用品與美食，也號召企業同仁、客戶及社區民眾共同參與，讓原本閒置的物品重新流通、創造價值。當天義賣金額超過141萬元，較去年成長15%，所得將轉化為支持弱勢兒童與家庭的實質資源，讓物資循環與公益關懷形成正向連結。

16年公益接力 讓善意持續循環

除了推動資源永續，如何將善款轉化為弱勢兒童的成長動能，也是國泰長期關注的核心。國泰世華銀行文教基金會董事長李明賢表示，義賣的意義不僅在於讓閒置物資重新被利用，更重要的是透過一次次的參與，凝聚社會對弱勢族群的關懷，讓公益成為能夠持續延續的力量。

國泰公益集團 實踐共好

長期投入學童培力與弱勢扶助的國泰公益集團，從國泰慈善基金會早年設立「國泰卓越獎助計畫」，到國泰世華銀行持續推動「大樹計畫」，一路將資源投入教育與學童關懷。李明賢指出，在少子化趨勢下，社會更應重視兒童的成長與教育品質，不能讓需要幫助的孩子因家庭資源不足而輸在起跑點。

今年李明賢也以身作則，捐出家中的二手物資，並帶著兩個孩子到現場參與義賣。對他而言，當孩子買下父親捐出的物品，不僅增添活動趣味，也成為具體的「善意世代傳承」，讓公益不只是捐款，更能從家庭、企業一路延伸至社會，成為共同實踐的行動。國泰人壽總經理林昭廷也親自走訪各個攤位，與國泰志工一同投入公益，並以園遊券購買商品，實際支持弱勢家庭學童。

匯聚善意平台 永續傳遞公益

年年參與設攤的國泰人壽大同通訊處推展處經理王予函分享，自己任職12年，已連續12年參與義賣園遊會，同仁也熱情捐出各式物資，攤位開場不久，銷售額便突破萬元。國泰世華銀行通路管理部協理陳宏瑋則表示，同仁捐出各類用品供現場義賣，讓民眾能以優惠價格購得所需物品，同時達到物資再利用與公益募款的雙重效益。

值得一提的是，來自新北市石碇的茶農已連續三年捐出自家生產的包種茶參與義賣，展現社區民眾以不同方式投入公益的熱情。隨著企業同仁、客戶、在地商家與社區居民陸續加入，「愛心環保園遊會」也逐漸成為匯聚社會善意的平台，讓閒置資源重新流動，讓公益力量持續擴散。

攜手YMCA、警政署 建構社區安全網

在善款運用方面，本次臺北場義賣所得將全數捐予臺北YMCA，投入弱勢兒童與家庭支持服務。YMCA社會關懷委員會主任委員蔡娟娟表示，當前兒童、家庭與教育現場都需要更多社會資源挹注，因此這筆善款將全數投入弱勢學童相關計畫，涵蓋美語培力、家庭訪視、一對一家庭關懷輔導、親子共學及青少年培力等多元服務，從教育與家庭支持兩方面著手，強化弱勢家庭的支持系統。

除了兒童與家庭關懷，活動也將社區安全納入公益行動，特別攜手警政署刑事警察局設置宣導攤位，推廣反毒與反詐騙知識，提升民眾防範意識。此外，國泰人壽也在現場設置「FitBack健康吧」互動攤位，以每日步行7,500步為核心概念，鼓勵民眾透過健走培養健康生活習慣，將健康促進融入日常。

凝聚共好力量 打造善循環生態圈

從家庭捐贈二手物資，到企業員工、客戶及社區民眾共同參與，這份善意在花博現場匯聚成跨越企業內外的公益能量。國泰金控總經理暨國泰慈善基金會副董事長李長庚親自走訪各個攤位，與同仁及民眾互動。他觀察，這場活動歷經16年耕耘，最大的轉變在於公益參與者已不再侷限於企業本身，而是逐漸擴大至員工、客戶與社區，形成多方共同投入的公益網絡。

國泰慈善基金會執行幹事廖昶超則強調，透過義賣，讓家中九成新的閒置物資重新創造價值，使公益與永續不再是分開的兩件事，也展現國泰平台串聯企業資源、匯聚社會善意的號召力。

國泰世華銀行董事長陳祖培（右二戴白帽者），到場參與，所到之處，受到國泰志工們熱烈歡迎，爭相拍照留念。圖／國泰慈善基金會提供

國泰公益集團攜手台北YMCA第二度於臺北市圓山花博園區共同舉辦「愛心環保園遊會」。圖／國泰慈善基金會提供