台股10月劇烈震盪，被視為觀察散戶信心重要指標的「證券劃撥存款餘額」，單月大減5,018億元，為史上最大月減額，餘額也回到4兆1,963億元。

央行昨（23）日公布向來被視為觀察散戶投資信心的指標數據，10月底證券劃撥存款餘額單月大減5,018億元，不過，上市櫃融資餘額卻逆勢攀升至8,454億元，續創歷史新高，呈現證券劃撥存款大幅縮水、融資餘額持續增加的兩樣情。央行表示，主要可能反映出當前AI投資疑慮等。

央行統計，9月底證券劃撥存款餘額達4兆6,981億元，原本創下歷史新高，10月底卻驟降至4兆1,963億元，單月減少5,018億元；旬平均餘額也由9月的4兆6,519億元降至10月的4兆4,526億元，單月減少1,993億元，兩項減額均創歷史紀錄。不過，若與去年同期的3兆8,697億元相比，10月底證券劃撥存款餘額仍增加3,266億元，年增約8.4%。

10月台股受到市場對人工智慧（AI）產業投資效益疑慮升溫影響，行情由高檔反轉，全月下跌2,728.3點，創歷年10月最大跌點。不過，10月台股月平均指數仍達47,715點，較9月的46,911點上升，集中市場日平均成交值也由8,155億元增至8,866億元，顯示股市交易活動並未因行情震盪而降溫。

央行經研處行務委員劉淑敏表示，隨著數位轉帳普及，資金進出帳戶更加便利，加上證券劃撥帳戶存款利率相對偏低，投資人若暫時沒有股票交割需求，便可能將資金轉往其他用途，因此存款餘額大幅減少，不宜完全解讀為投資信心轉弱。

值得注意的是，10月底上市櫃融資餘額達8,454億元，較9月底增加111億元，續創歷史新高，與證券劃撥存款大幅減少形成對比，反映部分投資人仍透過融資參與市場。

劉淑敏指出，以集中市場成交金額來看，10月不論本國法人、僑外法人、本國自然人仍同步成長。從數據來看，10月本國自然人成交金額由18兆153億元增至18兆7,538億元，本國法人由3兆6,967億元增至4兆2,839億元，僑外法人則由13兆5,157億元增至13兆9,140億元。但若以成交占比來看，本國自然人由51.1％降至50.7％，僑外法人由38.3％降至37.6％，本國法人則由10.5％升至11.6％。