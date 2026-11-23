國泰公益集團自2010年起於全台各地推動「愛心環保園遊會 」，透過二手物資義賣，轉化為支持弱勢學童的實際行動，16年來累計義賣所得逾2,800萬元，關懷逾千名弱勢家庭學童。今年首場園遊會攜手基督教青年會（YMCA）， 21日在台北圓山花博公園登場，並將於台中、高雄接力舉辦，號召企業員工、眷屬、客戶及社區民眾共襄盛舉，讓閒置物資再創價值，凝聚社會愛心，陪伴弱勢學童成長，以行動實踐「善的循環」。

這次園遊會集結國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券暨期貨、國泰投信、國泰建設、國泰飯店觀光事業等集團企業志工，攜手客戶及在地社區夥伴，義賣同仁與客戶捐贈的各類二手好物，並推出手作佳餚與特色飲品。

國泰飯店觀光事業 Cozzi Café 提供精緻烘焙點心及麵包響應義賣；活動亦邀請警政署設攤，宣導反詐知識，國泰人壽則透過「FitBack健康吧」互動遊戲，鼓勵民眾養成每日步行7,500步的健走習慣，讓傳統二手義賣，延伸為兼具永續環保、公益關懷、防詐教育與健康促進的周末市集。

國泰世華銀行基金會董事長李明賢致詞時表示，義賣的本質不僅是提升資源再利用的價值，更是善意的傳承及凝聚社會對弱勢的關懷。國泰長期透過愛心環保園遊會，串聯大眾的力量，讓每一份善意聚沙成塔，轉化為支持孩子成長的動力。

這次活動包括國泰世華銀行董事長陳祖培、國泰金控總經理暨國泰慈善基金會副董事長李長庚、國泰人壽總經理林昭廷等主管均親自出席響應。當天義賣所得逾141萬元，較去年成長15%，將全數投入弱勢學童支持計畫，涵蓋透過YMCA推動美語培力、家庭訪視、一對一家庭關懷輔導、親子共學及青少年培力等服務。

公益的價值不僅在於一次性的資源挹注，更在於長期陪伴所帶來的改變。台中YMCA總幹事邱英智分享，關懷的學童自小學一年級起接受長期陪伴，一路成長至國中九年級，更有孩子在升學考試中取得優異成績，進入大學後主動重返YMCA擔任志工，將曾經獲得的幫助轉化為支持其他孩子的力量，展現公益培力與善意傳承的正向循環。

延續台北場公益熱潮，「2026愛心環保園遊會」將於12月5日及12月19日分別在臺中、高雄接力登場，誠摯邀請保戶、客戶及社會大眾攜家帶眷參與，在逛市集、享受挖寶樂趣的同時，以實際行動支持弱勢學童，讓善意在社會中持續循環。

國泰公益集團長期結合企業志工、公益組織及社會大眾力量，透過愛心環保園遊會，讓閒置物資重新發揮價值，也讓公益資源持續投入弱勢學童的教育與成長。未來將持續深化跨界合作，呼應「氣候、健康、培力」三大永續主軸，實踐「BETTER TOGETHER 共創更好」的品牌精神。

台中場（第16屆）將於12月5日（六）上午11時至下午4時，在新都生態公園（台中市北屯區祥順路二段）舉行。

高雄場（第13屆）則將於12月19日（六）同樣時間在國家體育館戶外南面廣場（高雄市左營區世運大道100號）登場。

國泰世華銀行基金會董事長李明賢（中）、國泰人壽總經理林昭廷（右三）與國泰金融集團、台北YMCA主管參與今年在臺北市圓山花博廣場舉辦的愛心環保園遊會。圖／國泰慈善基金會提供

今年愛心環保園遊會臺北場於11月21日（ 六）假台北市圓山花博廣場舉辦，霖園集團與台北YMCA主管們共同參與，現場吸引逾5千位民眾，義賣金額超過141萬元。圖/國泰慈善基金會提供

國泰世華銀行董事長陳祖培（右二）參加愛心環保園遊會，為國泰志工們加油打氣，獲得熱烈歡迎。圖/國泰慈善基金會提供