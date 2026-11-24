作為永續健康領航者，南山人壽積極透過贊助及舉辦各類運動賽事，鼓勵全民「動」起來。「2026 NS RUN南山人壽半程馬拉松」日前盛大登場，今年邁入第三年，賽事規格首度升級至半程馬拉松，總報名人數突破萬人，賽道並取得國際馬拉松暨長跑協會認證，展現賽事專業度與國際水準。

今年NS RUN更首創「女神先行」制，並力推「家庭共跑」，打造跨世代、多元化的參賽體驗，讓不同年齡、性別與運動程度的民眾，都能找到適合自己的參賽方式，無論是追求速度的專業跑者，或是攜手家人同享運動樂趣的親子家庭，都能在賽道上找到屬於自己的健康節奏。

南山人壽積極推動保險服務從「事後理賠」延伸至「事前預防」，除了成立「健康守護圈」串聯跨領域健康資源，也透過路跑賽事鼓勵全民養成運動習慣，將健康理念從風險保障延伸至日常生活，鼓勵民眾及早建立健康生活型態。

從21公里半程馬拉松、10公里競賽到3公里家庭共跑，今年NS RUN不僅提升賽事規模與專業度，也希望透過降低路跑的年齡與門檻設計，讓運動不再只是個人的挑戰，而是每個世代都能共同享受的生活日常，於10公里及21公里賽事設計「女神先行」組，讓女性跑者提前10分鐘起跑，並提供專屬配色獎牌等禮遇，分別吸引923名及1,038名女性跑者報名，鼓勵更多女性勇敢挑戰自我、享受運動樂趣。

「家庭共跑」組則規劃3公里健跑及健走組，安排在上午9時起跑，透過降低參賽門檻，讓親子家庭有更充裕的時間準備，鼓勵民眾帶著孩子及長輩一起走上賽道，除了培養運動習慣，也創造珍貴的家庭回憶。

為提升賽事服務與安全品質，南山人壽也鼓勵內勤員工及業務夥伴投入賽事服務，今年培訓十位南山人成為「NS Pacer配速員」、三位擔任「NS EMT跑者」，不僅有效將健康運動風氣延伸至企業內部，也成為守護賽道安全的重要力量。