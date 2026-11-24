由台新銀行公益慈善基金會攜手王月蘭慈善基金會、台北市艋舺龍山寺等六大夥伴共同舉辦的第17屆「您的一票，決定愛的力量」，11月1日開跑，226件公益提案爭取2,000萬公益基金，累計票數已突破40萬票。

為把愛心帶到街頭，主辦單位自起跑首周的台東場與台北網紅節出發，11月14日高雄、21日台中、29日台北再連續三個周末接力，邀請民眾現場投滿十票，支持基層社福團體。

本屆提案涵蓋社會福利、數位學習、社會企業及公益傳播四大領域，受惠對象包含老人、身心障礙、弱勢族群及兒少福利等八大類別。首周快閃從溫暖的東台灣出發，台東縣政府社會處處長陳淑蘭率縣府同仁共襄盛舉，台新銀行個金資產管理處同仁及眷屬組成志工，陪伴11家社福團體遊街造勢；長期受服務的孩子們不僅開場演出，更鼓起勇氣穿梭人群呼喊口號，為自己促票。

11月7日至8日，基金會攜手文化大學廣告系畢製小組SYNAPSE，在已連續舉辦七年的台北國際網紅節嘉年華設攤，民眾投滿十票即可參與互動遊戲及抽獎，現場志工並手持QR Code穿梭人潮邀請掃碼。台北市副市長林奕華參觀會場時，當場拿出手機投下一票，以實際行動支持公益，成為溫馨插曲。

11月14日，台新銀行通路營運事業處高屏區志工與15家社福團體代表，超過150位志工齊聚高雄skm park Outlets號召購物民眾投票。11月21日，百位志工及眷屬與超過20家提案單位，由中彰區區長曾仁衍帶隊，在台中市民廣場熱鬧遊街，愛的力量機器人定點促票吸引親子家庭合照，現場更搭上黑門音樂祭，公益與文化結合。台東、高雄、台中三場投滿十票即可兌換限量「愛的力量公益襪」，兌換人潮絡繹不絕。

最後一場快閃將於11月29日下午移師台北大安森林公園，投滿十票即贈限量公益襪，送完為止。本屆投票全面升級，提供提案AI摘要、一鍵投滿十票，並以LINE快速登入，免簡訊驗證碼。基金會提醒，官方LINE具藍盾牌認證，不會索取密碼。投票截止時間延長至11月30日下午6時，每人十票、單一提案限投一票；11月30日前投滿十票，還有機會抽手機。