台灣企銀統籌主辦亞通利大能源公司新台幣78億元聯合授信案，於20日完成聯貸簽約，簽約儀式由台灣企銀董事長李嘉祥及亞通利大董事長呂元瑞共同主持。

此次聯貸由台企銀（2834）擔任統籌主辦暨額度管理銀行，銀行團踴躍參貸，獲得兆豐銀行、華南銀行、合作金庫、彰化銀行、農業金庫及土地銀行等六家銀行鼎力支持，最終順利完成78億元聯貸簽約。資金將支應亞通利大菲律賓工程周轉、購料融資、保證所需款項，顯示金融端對其跨國工程能量的肯定。

亞通利大為海洋工程及綠能事業領域專業EPC廠商，多年深耕菲律賓市場，已累積菲律賓12座電廠的海水冷卻工程完工紀錄，今年營運成長主要來自菲律賓大型能源工程穩定推進，加上工程管理效率提升，前三季業績增長132.52%，毛利率回升至13.84%，推升稅後純益達3.14億元，EPS 2.01元，均創近三年同期新高。

亞通利大長期耕耘綠色能源，於菲律賓建置348MW儲能案場已接近完工，目前在當地有多項水力、太陽能儲能、廢轉能等規劃中綠能工程待執行，未來將以再生能源工程與海洋工程為核心，結合EPC統包經驗、自有船舶資產及跨國工程資源，拓展台灣、亞洲及中東市場，提升國際接案能力，逐步建立具區域競爭力的海洋工程服務平台。

台企銀持續深化氣候治理，今年再度入選標普全球永續年鑑（S&P Global Sustainability Yearbook）成員，並首度躋身銀行業「全球Top 10%企業」；同時連續七年獲亞洲企業社會責任獎（AREA），今年再獲「卓越永續投資獎」，連續第三年獲國立政治大學「氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑」績優銀行，永續績效亦接軌國際，彰顯永續理念融入金融本業的長期投入與成果。

台企銀將持續發揮中小企業專業銀行核心優勢，深化綠色金融、轉型金融及企業議合，攜手企業將永續挑戰轉化為轉型契機，以金融力量支持產業升級，共創永續未來。