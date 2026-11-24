為協助民眾即時辨識詐騙風險、攔阻可疑交易，國泰世華銀行攜手內政部警政署刑事警察局（下稱刑事局），即日起於全台逾5,500台ATM既有附掛電話新增「一鍵直撥165反詐騙諮詢專線」功能。過去ATM附掛電話僅能聯繫銀行客服，如今操作ATM時若接獲不明指示，或對交易內容有疑慮，只需拿起電話並按下數字鍵5，即可直撥165反詐騙專線，取得即時諮詢與協助。國泰世華透過警銀合作及服務升級，將防詐關懷延伸至交易現場，守護民眾財產安全。

2026-11-24 02:23