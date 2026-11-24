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台幣連三升收32.895元 匯銀：警報未解除
金管會第三波限空令上路，加上國安基金護盤奏效，台股昨（23）日開低走高，新台幣兌美元匯率也上演先貶後升行情，早盤一度下探32.999元，距離33元整數關卡僅一步之遙，午後隨著台股翻紅、部分資金轉向匯入，加上出口商進場拋匯，終場收在32.895元、升值4.1分，連續三個交易日升值，台北及元太外匯市場總成交量30.58億美元。但匯銀人士認為，市場恐慌情緒尚未完全消退，本周仍有可能貶破33元。
台股23日早盤一度震盪走低，但在政策護盤下翻紅上攻，終場大漲778.60點，收在36,811.89點。不過，外資仍賣超約289億元，顯示市場資金動向仍偏保守。
新台幣以32.95元開出，早盤持續承受外資匯出壓力，盤中最低觸及32.999元，幾乎貶破33元整數關卡，隨後貶幅逐漸收斂，午後更由貶翻升，最高升至32.89元。
匯銀人士分析，台幣雖守住33元關卡，但不能就此認定趨勢已反轉。尤其外資仍持續賣超台股，市場恐慌情緒尚未消退，後續仍須觀察美股及台股表現，若國際股市再度下跌、台股轉弱，台幣本周仍有可能貶破33元。
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