永豐金控總經理朱士廷昨（23）日主持第3季法說會，談到台股，他引用班傑明葛拉漢的「市場先生」理論，強調價格與價值是兩回事，股價是市場報價，企業價值則取決於長期獲利能力，市場恐慌不代表企業價值消失。談到明年股利政策，永豐金表示，盈餘分配率原則65%至70%，以現金股利為主。

永豐金前三季稅後純益達368.58億元，年增79%，每股稅後純益（EPS）2.49元，淨收益達838.24億元，雙雙創下歷史同期新高。永豐金控財務長許如玫表示，明年股利政策將維持穩定，盈餘分配率原則以65%至70%為主，並以現金股利為主。

朱士廷表示，今年前三季年化股東權益報酬率（ROE）達18.32%，高於全體金控平均的14%，排名第二，獲利成長除受惠資本市場熱絡及併購案效益挹注，核心業務也持續穩健成長。前三季三大淨收益均呈雙位數成長，達838.24億元，其中利息淨收益年增41%，主要受惠資金成本下降及放款規模擴大；手續費淨收益年增68%，主要由財富管理及證券經紀業務帶動；其他淨收益則受惠資本市場交易熱絡，自營與創投業務表現優異，年增49%。

針對明年股利政策，許如玫指出，盈餘分配率原則維持65%至70%，股利將以現金為主，股票股利仍須視年底最終獲利及整體情況決定，後續將提案送董事會通過，再提報股東會。至於股利計算方式，若沒有現金增資等特殊情況，原則上以EPS乘以盈餘分配率計算；但考量增資可能影響EPS及股本結構，透過稅後純益和流通在外的股數計算盈餘分配金額，再評估配發水準會較為精準。

永豐金已於11月16日完成225億元現金增資，其中125億元將用於增資永豐金證券、75億元用於償還負債，另25億元充實營運資金。朱士廷表示，此次增資除支持證券業務長期發展，也有助降低金控財務槓桿比率，強化資本結構及未來有機成長動能。

近期台股震盪劇烈，朱士廷也引用班傑明葛拉漢的「市場先生」理論指出，市場先生每天都會報價，但情緒極不穩定，市場恐慌具有傳染性，投資人容易在市場下跌時跟著拋售。他強調，價格與價值是兩回事，股價是市場報價，企業價值則取決於長期獲利能力，市場恐慌不代表企業價值消失，投資人應在市場恐慌時保持理性，檢視持股企業的長期價值。