華南銀行與第一社會福利基金會再次攜手於11月21日，在中正紀念堂民主大道盛大舉辦第13屆「健康走、愛長久」心智障礙者社會融合健走活動，現場超過1,500位心智障礙者、家屬和民眾共同參與，呼籲社會大眾重視對心智障礙者的關懷與支持，以實際行動促進社會共融。

華南銀行董事長陳芬蘭親自率領30多位同仁組成志工團，一早便抵達現場進行籌備與分組。在活動過程中，志工們全程貼心陪伴心智障礙家庭，無論是攜手挑戰趣味闖關、協助熱情叫賣義賣品，還是在健走時細心提醒學員補充水分、在他們疲憊時加油打氣，都展現了無微不至的關懷。許多連續多年參與的志工紛紛表示，每次陪伴隊員一齊邁向終點，自己都是收穫滿滿、感動無比。

這項活動今年邁入第13年，特別邀請藝人林芯儀擔任愛心大使，帶領全場進行暖身律動，並陪同心智障礙者沿著中正紀念堂輕鬆健走，同時設置多樣闖關攤位及公益產品展示攤位，大力推廣心智障礙者的手作產品，讓更多民眾瞭解如何與心智障礙者共處互動，也可透過購買公益產品協助心智障礙者生活，落實實踐聯合國永續發展目標（SDGs）及《身心障礙者權利公約》（CRPD）的平權精神。

活動現場洋溢著溫馨與熱鬧的嘉年華氛圍，有心智障礙家庭感性表示，健走活動已是每年最期待的秋季盛事，有些孩子走得慢，有些孩子需要乘輪椅、帶著輔具，活動讓孩子多元的需求都被溫柔看見、接納，更深深感受到來自社會各界的同理與溫暖，讓孩子更有勇氣跨出家門，探索更廣闊的世界。

陳芬蘭表示，第一社福每年照顧上萬名的身心障礙者，令人感佩，也因此華南銀行長年支持第一社福推動心智障礙者的全齡服務，期盼能成為身障家庭最堅實的後盾，華南銀行將持續秉持「取之於社會、用之於社會」的初衷，攜手各界共襄盛舉，期盼透過每年的健走活動喚起大眾關注，也會持續鼓勵員工投身志工行列，傳承愛與關懷，讓企業與社會並肩同行，攜手邁向共融共好的永續願景。