壽險公會理事長陳慧遊今日參加卓揆親自主持的國內金融業、科技及工商產業公協會座談，陳慧遊在會中指出，台灣總體經濟與核心產業基本面穩健，近期市場波動主要源於國際政經情勢與資金情緒調整，並非經濟基本面反轉。壽險業肩負保戶長期保障與維護金融穩定的雙重使命，坐擁逾 30 兆元長期資金，具長天期負債與穩健配置特性，向來是資本市場重要的中長線穩定力量，壽險公會也將號召業者發揮金融市場壓艙石角色。

壽險公會也將持續向主管機關爭取，於新一代清償能力制度（TIS）框架中優化逆景氣循環機制，逐步完善涵蓋股市、匯率及利率等金融市場波動之長期穩定機制，為壽險長期資金創造穩健合理的資本與投資環境。

陳慧遊也在會中指出，台灣總體經濟與核心產業基本面穩健，近期市場波動主要源於國際政經情勢與資金情緒調整，並非經濟基本面反轉。

壽險公會表示，近年在金管會政策引導與業界共同努力下，壽險業順利推動接軌國際財務報導準則第 17 號（IFRS 17）、新一代清償能力制度（TIS）及外匯價格變動準備金新制，財報透明度、資產負債匹配（ALM）管理與風險承受能力持續強化，使壽險業得以在更穩健的制度基礎上茁壯，進而強化整體金融體系韌性。在呼應政府穩定市場信心的同時，各壽險公司仍須確實落實風險控管，恪守董事會受託責任，依循自身資產負債匹配（ALM）結構、存續期間管理、清償能力與風險胃納審慎決策，避免因短線市場非理性波動而產生順循環減碼壓力，並以紀律的長期投資策略布局具基本面支撐的標的，發揮市場定錨與壓艙石功能。

展望後續，壽險公會將持續作為政府與壽險業之間的溝通橋樑，配合行政院及金管會相關政策方向，在兼顧保戶權益、資本適足與長期穩健經營下，與各界共同守護台灣金融市場穩定與經濟永續發展。