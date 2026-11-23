金融總會、金研院今天舉辦115學年度金融服務業教育公益基金教育獎助學金頒獎典禮。金管會表示，獎助學金是「金融大回饋」的具體展現，活動已邁入第12年，累積受惠學生超過1萬7500名，盼得獎者未來有能力時，把善意傳遞下去。

由金管會指導，台灣金融服務業聯合總會與台灣金融研訓院今天下午共同舉辦「115學年度金融服務業教育公益基金教育獎助學金頒獎典禮」，本次活動集結33家金融業公會、周邊單位及金融機構共同響應捐助。

金融總會副理事長林修銘致詞時表示，他代表金總向長期支持基金的金融產業公會、金融機構表達感謝，感謝多年來持續捐款，透過獎助學金支持經濟弱勢、家庭變故的同學，此次合計有來自全台116所大專院校、1384名同學獲獎，發放獎助總金額達新台幣6920萬元。

林修銘指出，除了獎助學金外，金總持續推動3項與青年學子相關措施，第一，全面推動金融知識教育，提升金融素養與防詐意識；第二，深化金融科技人才培育；第三，培養國際金融人才，2022年起委託中山大學、政大成立國際金融學院，逐步增加招生名額，盼更多青年學子進修深造。

台灣金融研訓院董事長雷仲達致詞時表示，希望這份獎助學金的心意讓同學未來走得更遠，不論是領到第一份薪水、未來進修、購屋、籌措創業資金，都能記得有一群可以商量、可以信賴的金融人同行。

金管會主秘尚光琪致詞時說，金總自2015年起推動教育獎助學金，今年已邁入第12年，累積受惠學生超過1萬7500名，感謝各金融機構慷慨捐助與支持，也恭喜獲獎同學，求學道路或許可能比他人辛苦，但一個人的起點不該限制未來的發展，透過獎助學金減輕經濟負擔、盼勇敢追夢，期許得獎者未來有能力時，把溫暖與善意傳遞下去。

尚光琪指出，金管會今年提出金融大回饋概念，金融業2026年獲利與成長有目共睹，希望業界把經營成果回饋社會、關懷弱勢與投入公益，讓民眾感受到金融發展的溫暖與幸福。獎助學金是金融大回饋的具體展現，教育是最有價值的投資，可以改變一個人未來、一個家庭的命運，鼓勵同學未來投入金融業。