財政部今天表示，將研擬擴大「金融支持措施」適用對象，提供「貿易融資利息減碼（收）」及「輸出保險費用減免」等；另已督導公股銀行配合各項中小企業政策性貸款，截至今年10月底，對中小微企業放款總餘額達新台幣6.27兆元。

行政院長卓榮泰今天邀請產業及金融業界代表進行座談，與會金融業者提及近期銀行業面臨流動性覆蓋比率（LCR）挑戰，亦盼政府加強支持傳統產業及中小微企業相關措施。

財政部會後發布新聞稿說明，將配合行政院政策，持續督導公股銀行發揮金融支持功能，協助產業穩健發展，國安基金亦全力執行安定市場任務，發揮穩定股市及提振投資信心的功能。

財政部表示，已督導公股銀行配合政策以「從優、從簡、從速」原則及具體行動力提供金融協助，推動「中小暨微型企業振興融資方案」，總額度達3兆元；並督導中國輸出入銀行辦理「金融支持措施」，提供「貿易融資利息減碼（收）」及「輸出保險費用減免」措施，總預算規模達140億元，鑑於當前全球經貿情勢受中東地緣政治衝突、美中供應鏈重組及中國大陸低價產品傾銷等多元變局交織影響，將研擬擴大適用對象，加大金融支持動能。

財政部表示，已督導公股銀行啟動二次主動關懷中小微企業措施，透過實地走訪等方式完成關懷超過27萬家企業，瞭解客戶營運實需，提供精準金融支持服務。

財政部說明，公股銀行亦積極配合國發會、經濟部等各項中小企業政策性貸款，截至10月底，對中小微企業放款總餘額達6.27兆元，較去年同期增加3690億元，有助提供穩健財務與資金調度，協助企業正向發展。

財政部補充，為維護台股穩定，金管會陸續推出各項穩市措施，國安基金亦適時進場點火，發揮穩盤功能，台股今天終場加權指數上漲778.6點，收在3萬6811.89點，漲幅2.16%，成交金額達1兆791億元，顯示市場買盤逐步回流，投資信心呈現回穩跡象。