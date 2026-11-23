壽險公會理事長陳慧遊今天表示，近期市場波動主要源於國際政經情勢與資金情緒調整，並非經濟基本面反轉；公會持續爭取新一代清償能力制度（TIS）框架中建立逆景氣循環機制，並在適度情境下調降台股風險係數，為壽險長期資金創造合理的資本與投資誘因。

針對近期國際情勢變化與全球金融市場震盪，行政院長卓榮泰今天下午在行政院大禮堂邀集國內金融業、科技及工商產業公協會代表舉行座談。中華民國人壽保險商業同業公會由理事長陳慧遊親自與會，代表壽險業表達高度肯定與全力呼應，並期盼各壽險公司在嚴守公司治理與風險控管前提下，發揮長期資金壓艙石角色。

壽險公會今天晚間發布新聞稿，陳慧遊在會中指出，台灣總體經濟與核心產業基本面穩健，近期市場波動主要源於國際政經情勢與資金情緒調整，並非經濟基本面反轉。壽險業肩負保戶長期保障與維護金融穩定的雙重使命，坐擁逾新台幣30兆元長期資金，具長天期負債與穩健配置特性，向來是資本市場重要的中長線穩定力量。

近年在金管會引導與業界共同努力下，壽險業順利推動接軌國際財務報導準則第17號（IFRS 17）、新一代清償能力制度（TIS）及外匯價格變動準備金新制，財報透明度、資產負債匹配（ALM）管理與風險承受能力持續強化。

壽險公會指出，在呼應政府穩定市場信心的同時，各壽險公司仍須確實落實風險控管，恪守董事會受託責任，依循自身資產負債匹配（ALM）結構、存續期間管理、清償能力與風險胃納審慎決策，避免因短線市場非理性波動而產生順循環減碼壓力，並以紀律的長期投資策略布局具基本面支撐的標的，發揮市場定錨與壓艙石功能。

壽險公會指出，將持續向主管機關爭取，於新一代清償能力制度（TIS）框架中建立逆景氣循環機制，並於適度情境下調降台股風險係數，為壽險長期資金創造合理的資本與投資誘因。

展望後續，壽險公會將持續作為政府與壽險業之間的溝通橋梁，配合行政院及金管會相關政策方向，在兼顧保戶權益、資本適足與長期穩健經營下，守護台灣金融市場穩定與經濟永續發展。