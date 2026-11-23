金管會第三波限空令上路，加上國安基金護盤奏效，台股23日開低走高，新台幣兌美元匯率也上演先貶後升行情，早盤一度下探32.999元，距離33元整數關卡僅一步之遙，午後隨著台股翻紅、部分資金轉向匯入，加上出口商進場拋匯，終場收在32.895元、升值4.1分，連續三個交易日升值，台北及元太外匯市場總成交量30.58億美元。但匯銀人士認為，市場恐慌情緒尚未完全消退，本周仍有可能貶破33元。

台股23日早盤一度震盪走低，但在政策護盤下翻紅上攻，終場大漲778.60點，收在36,811.89點。不過，外資仍賣超約289億元，顯示市場資金動向仍偏保守。

新台幣以32.95元開出，早盤持續承受外資匯出壓力，盤中最低觸及32.999元，幾乎貶破33元整數關卡，隨後貶幅逐漸收斂，午後更由貶翻升，最高升至32.89元。

匯銀人士指出，儘管外資23日仍偏向賣超台股，但受到政府穩定股市措施影響，台股未再持續走弱，且收盤位處相對高點，帶動午後部分資金轉向匯入。此外，新台幣來到32.95元附近時，出口商賣匯力道也稍微增加，成為支撐新台幣回升的重要力量。

不過，匯銀人士分析，新台幣雖然成功守住33元關卡，但不能就此認定趨勢已經反轉。尤其外資仍持續賣超台股，市場恐慌情緒尚未完全消退，後續仍須觀察美股及台股表現，若國際股市再度下跌、台股轉弱，新台幣本周仍有可能貶破33元。

展望後市，匯銀人士指出，市場將聚焦本周美國個人消費支出物價指數（PCE），以及12月9日聯準會（Fed）利率決策，若美國通膨數據持續偏高，可能升高市場對Fed進一步升息的疑慮，支撐美元走強，使新台幣再度承壓。

至於年底出口商結匯需求，匯銀人士表示，出口商平時就有結匯需求，並非接近12月才會明顯增加，且近年月、季底結匯的季節性效應逐漸淡化，廠商多以匯率價位作為主要操作依據。