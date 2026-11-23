壽險業「百億神單」吸金力持續攀升。受惠於全球股市多頭行情延續，加上民眾資產配置及退休理財需求升溫，帶動投資型保單買氣火熱。據統計，2026年前十月壽險業共有19張保單銷售突破百億元，合計銷售金額一舉突破5,400億元，持續改寫歷史新高紀錄；其中16張為投資型商品、一張利變型商品、兩張分紅保單，10月新進榜三張商品分別來自三商美邦人壽及凱基人壽。業界也預估，今年百億保單張數有望超越2019年的21張紀錄，挑戰新高。

統計今年前十月，國泰人壽仍以四張百億神單居業界之冠，其中「月月永溢」系列銷售逾900億元，穩居市場第一；「月月泰利」系列約790億元居次；「月月滿溢」系列近315億元，「鑫超月得益」系列逾225億元，四張商品合計銷售突破2,200億元，成為投資型保單市場最大贏家。

其他投資型百億神單中，安聯人壽「吉利發發」系列前九月銷售達444.9億元，前十月估近495億元；南山人壽今年最熱銷商品「鑫月雙享變額年金保險」銷售約470億元，居市場第四。

元大人壽「元元致富」系列前十月銷售逾310億元；凱基人壽「一生傳富」系列逾265億元、「活利鑫動」系列近200億元；台灣人壽「信鑫滿滿」系列逾190億元；富邦人壽「真豐利」系列逾190億元；三商美邦人壽「金世紀多利」系列近175億元；安達人壽「富貴大贏家」系列約170億元；法巴人壽「金采年華」系列約135億元。

10月新進榜的三張商品中，凱基人壽一口氣新增兩張百億神單，包括「招財進保台外幣變額年金／變額壽險」銷售逾100億元，以及「恆給利分紅終身保險」逾100億元。凱基人壽表示，恆給利為繳費兩年的台幣分紅保單，透過每年領取生存金及有機會額外領取保單紅利的設計，獲得不想承擔匯兌風險，追求資產穩健配置之保戶青睞。

三商美邦人壽「世紀得利台外幣變額年金」銷售逾105億元，提供基金、類全委及ETF等多元投資標的，搭配約定交易、停利及收益分配指定方式等機制，兼顧年金金流規劃與投資需求。

另外，非投資型百億神單共有三張，除了凱基人壽的分紅商品，還有新光人壽「美富家外幣利變型壽險」銷售逾175億元，以及富邦人壽「智富紅運外幣分紅終身壽險」銷售逾140億元。