AI利空頻傳，美股20日重挫，不過金管會23日起實施強化限空令，穩定市場信心，台股今天震盪收漲，新台幣匯率也連3升，收盤32.895元，升值4.1分，台北及元太外匯市場總成交金額30.58億美元。

人工智慧（AI）監管疑慮、升息預期及美國國會可能加強監管AI等因素籠罩市場，引發美股主要指數連日下挫。

金管會今天起實施全面平盤下禁空等穩市措施，加上國安基金護盤，台股在權值股獲買盤拉升下，最高來到37108.20點，上下震盪達1665.79點，終場上漲778.6點，收36811.89點。

儘管外資續砍台股289.48億元，連續6個交易日站在賣方，但賣超金額明顯收斂，也讓新台幣貶值壓力有所緩解。

新台幣兌美元今天以32.95元開出，上午仍偏弱震盪，盤中最低觸及32.999元，未再貶破33元整數大關；午後隨外資轉為匯入，新台幣由貶翻升，終場收在32.895元。

外匯交易員表示，外資上午在匯市呈雙向操作，午後轉為匯入，雖然量能有限，但已為新台幣提供支撐；另一方面，隨著新台幣匯價翻揚，進口商趁勢進場敲進美元，形成反向牽制，使匯價維持在區間內。

外匯交易員認為，短線新台幣走勢仍以股市能否回穩為首要觀察指標，若台股止跌、外資賣股匯出壓力減輕，加上出口商伺機在33元附近拋匯，可望為新台幣提供支撐；不過若要進一步突破當前震盪區間，仍有賴市場氛圍出現明顯轉變。