在歲末送暖的季節中，王道銀行秉持利他圓己的精神及關懷社會的初衷，推出全新的安得烈公益認同卡，卡友除可享一般消費金額0.8%的現金回饋無上限之外，王道銀也將提撥一般消費金額0.2%的回饋金捐助中華安得烈慈善協會，用以幫助弱勢家庭的兒少及長者募集食物，讓消費者透過刷卡消費即可行善。此外，2027年1月底前，持安得烈認同卡認購安得烈年菜食物箱單筆滿額還有機會獲得KANGOL托特包好禮。

王道銀自2018年起打造公益認同卡平台以來，迄今共已推出十多張公益認同卡，持公益認同卡刷卡除可享一般消費金額0.8%現金回饋無上限之外，王道銀行另提撥一般消費金額0.2%的回饋金捐助該認同卡合作的公益團體。王道銀希望，每一位消費者都可以在王道銀行的公益認同卡平台找到欲支持的公益團體，並藉由刷卡消費無痛行善。

公益認同卡平台共提供包括關懷身障與兒少的「樂作創益認同卡」、陪伴弱勢學童課後學習的「米樂谷扶助學童認同卡」、支持性別多元平等的「彩虹認同卡」、關懷弱勢長者的「弘道基金會助老認同卡」、協助推動漸凍症患者治療權益的「生命之窗認同卡」、關懷身心障礙者家庭的「天使心家族認同卡」、支持長照服務的「伊甸基金會認同卡」、照顧身心障礙及弱勢族群的「台灣公益聯盟認同卡」、關注流浪犬議題的「相信動物認同卡」、關懷流浪動物的「浪浪認同卡」、支持推動學習資源平等的「均一教育認同卡」、關心喜憨兒福利的「喜憨兒認同卡」，以及其他關懷各群體與公益團體的認同卡。

此次推出的安得烈認同卡，是與社團法人中華安得烈慈善協會合作發行。該協會成立於2011年8月，以「人溺己溺，人飢己飢」的人道關懷為核心，長期致力於幫助弱勢家庭的兒少及長者，其中尤以「食物銀行計畫」最廣為人知。卡片以「簡單的食物，不簡單的愛」為設計主題，並以吉祥物「安得鹿」抱著食物募集箱作為主視覺，呼應安得烈慈善協會長期推動的「食物銀行計畫」，透過各類食物箱和物資箱的援助，陪伴許多弱勢家庭度過生活難關，讓溫飽成為人道關懷的核心基礎。

王道銀更發起安得烈認同卡卡友一同支持其所推動的「讓愛上桌，讓家團圓」年菜食物箱募集活動，即日起至2027年1月31日，刷安得烈認同卡認購安得烈年菜食物箱，單筆滿3000元的前200名卡友，還可獲贈一個KANGOL托特包。