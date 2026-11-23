金管會指導，金融服務業聯合總會與金融研訓院共同主辦「115學年度金融服務業教育公益基金教育獎助學金頒獎典禮」，於23日舉行。本次活動集結33家金融業公會、周邊單位及金融機構共同響應捐助，總計資助116所大專院校之1,384位清寒與弱勢家庭且品學兼優的青年學子，發放獎助金額達6,920萬元。每位受獎學生獲得5萬元獎助學金，減輕就學與生活負擔。

典禮邀請金管會主任秘書尚光琪、金融總會副理事長林修銘及金融研訓院董事長雷仲達致詞，並與各捐助單位代表共同為受獎學生送上祝福。尚光琪表示，金管會甫於今年7月29日發布「金融業深化社會信任與回饋行動指引」，提出「信任金融」理念，期盼金融業在追求經營成長的同時，也積極回應社會需求、回饋社會，形成金融發展與社會共榮的正向循環。以今天的獎助學金為例，金融業長期投入教育公益基金，發揮跨機構綜效，已成為扶助青年向上、強化社會防護網的重要推手，期許受獎學子在獲得社會資源支持後，能安心專注學業與專業發展，未來學有所成時亦能回饋社會，讓善意世代循環。

林修銘指出，青年學子是國家未來發展的基石，協助其順利完成學業並建立良好金融素養，是金融業界推動公益的一大重點。本學年度高達81.2%的受獎學生成績維持在80分至100分，財務條件方面符合各縣市政府中低收入戶資格者占54%，其餘學生係有家庭變故或急難救助需求，展現逆境向上的學習熱忱。

雷仲達亦表達對受獎學子的關懷與勉勵，並感謝金融業攜手助學，支持學子持續向學，逐步邁向財務自主的人生。他表示，金融的陪伴不止於求學階段，從日後的儲蓄、成家到創業，金融服務始終與每個人的生活息息相關。從助學的心意到日常的服務，金融以不同方式陪伴人生各個階段，也在長久的往來中，厚植與社會之間的信任。

金融總會強調，未來將持續攜手金融同業擴大教育公益基金影響力，深化產學合作與金融教育推廣，陪伴青年學子勇往直前，傳遞社會關懷與正向能量。