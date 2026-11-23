台灣金聯資產管理公司首創國內「續建資金承諾」，23日續與彰化銀行簽署合作備忘錄，成為第三家結盟合作的公股銀行。此業務為一套能在建商產生資金缺口時，及時提供資金補充的實質續建機制，從源頭確保建案順利完工，為國內建築融資市場建構起一道關鍵安全網，可保障消費者、地主、建商等各方權益，不致產生爛尾樓，甚至都更孤兒。

簽署儀式由台灣金聯代理總經理黃顯鈞與彰化銀行副總經理陳瑞珍代表共同完成。黃顯鈞在致詞時強調，台灣金聯推出的「續建資金承諾」，主要是考量建商在興建過程中，可能因為營建成本上漲、或預售未如理想，而產生資金缺口，造成無法順利完工，影響預售消費者、都更地主權益，所採取的一種預防性保險措施。

黃顯鈞表示，凡為台灣金聯結盟合作銀行之建融客戶，得同時申請「續建資金承諾」，承諾可提供額度最高達營造成本三成、每一個案最高3億元，於建商還款及工程正常時，如發生資金不足，即可於一定條件下申請動用續建資金。

黃顯鈞進一步解釋，現行市場上建商與建經公司約定續建機制，往往因資金籌措不易，或停工過久影響工程品質與安全等因素，無法落實，而台灣金聯「續建資金承諾」係屬預防性早期介入，建商在建築過程中，確實因財務資金產生缺口，可於承諾額度範圍內，申請台灣金聯撥付續建資金，不需等停工達三個月才能啟動續建機制，以免導致停工期間影響工程安全與品質，甚至因而積欠大筆工程款，進而衍生債權與法律糾紛，以維持房市穩定，並創造消費者預售屋保障、地主權益及銀行金融債權均可獲得保全之多贏局面。

黃顯鈞指出，台灣金聯以「居住正義國家隊」自許，全力配合政府整體政策，展現公股機構政策擔當，除了透過上述規劃之續建資金的供給及續建完工機制，以維穩房市及市場秩序外，並積極參與公辦及民辦都更，以及自主都更全案管理及前期資金墊付等，提供民眾及建商全方位一條龍資金服務，加速都市更新腳步，強化台灣金聯在不動產金融及都市更新領域之政策角色功能，以真正落實為居住正義實踐者、城市共融推動者。