市場預期美國聯準會（Fed）年底啟動升息，永豐金控總經理朱士廷23日於法說會上表示，除年底升息一碼外，明年1月及3月也將各升息1碼，台灣央行則可能於12月及明年3月理監事會議各升息半碼；永豐銀行總經理莊銘福認為，升息對銀行整體淨利息收益有益。

莊銘福表示，升息對銀行整體淨利息收益相對正向，永豐銀行台幣及美元資產負債表均已調整升息敏感性，不過實際影響金額仍在估算中，預期增加幅度不會太大。至於升息可能造成存款利率先行調整、放款利率調整相對不易的情況，仍須將小額活期存款利率調整等因素一併納入考量，評估整體淨影響，整體而言，銀行經營不宜為了擴大放款而大幅增加業務量，仍須考量資產品質及收益，永豐銀行將採取較穩健的授信策略。

另一方面，永豐銀行近期逾期放款增加，莊銘福表示，主要來自國內供應鏈相關案件，以及部分中國大陸案件受到當地經濟景氣影響。銀行將積極處理相關逾期放款，預期第三季應為高點，後續可望逐步下降。

針對風電及光電授信風險，莊銘福表示，目前光電授信並未看到太異常的情況，雖然部分業者開發案程序時間拉長，但整體案件沒有太大問題。他認為，台灣仍有能源轉型需求，不會因個別案件影響長期能源政策。

至於第四季呆帳提存，莊銘福坦言，相關提存規模可能比原先預期高，不過由於淨利息收益已有一定成長，對整體獲利表現影響不大。