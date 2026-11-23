台灣金聯今天宣布與彰化銀行簽署合作備忘錄，成為第3家就「續建資金承諾」結盟合作的公股銀行，將在建商產生資金缺口時，及時提供資金補充的實質續建機制，從源頭確保建案順利完工，避免產生爛尾樓或都更孤兒。

台灣金聯代理總經理黃顯鈞表示，凡是台灣金聯結盟合作銀行的建融客戶，得同時申請「續建資金承諾」，承諾可提供額度最高達營造成本3成、每一個案最高新台幣3億元，於建商還款及工程正常時，如發生資金不足，即可於一定條件下申請動用續建資金。

黃顯鈞解釋，現行建商與建經公司約定的續建機制，往往因資金籌措不易，或停工過久影響工程品質與安全等因素，無法落實。

黃顯鈞表示，台灣金聯「續建資金承諾」是屬於預防性早期介入，建商在建築過程中，確實因財務資金產生缺口，可於承諾額度範圍內申請撥付續建資金，不需等停工達3個月才能啟動續建機制，以免導致停工期間影響工程安全與品質，甚至因而積欠大筆工程款，進而衍生債權與法律糾紛，以維持房市穩定。