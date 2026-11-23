玉山文教基金會秉持「金融大回饋」的共融理念，將金融資源轉化為溫暖的藝文推動力量。於11月20日邀請新北市三峽區成福國小、三芝區三芝國小、雙溪區柑林國小、林口區瑞平國小及汐止區北峰國小等五校235位師生走進國家兩廳院，欣賞玉山文教基金會輕鬆自在場《我們的歌》，讓孩子們感受藝術帶來的美好時光。

玉山文教基金會許美麗執行長表示，帶領孩子們走出校園、探索多元的音樂世界，是十分寶貴的學習經驗，希望讓人人都有機會輕鬆接觸表演藝術，達到藝術平權。玉山長期支持兩廳院「輕鬆自在場」及「藝術零距離」計畫，正是落實金融大回饋、深耕ESG社會責任的重要實踐。國家兩廳院藝術總監邱瑗表示，劇場不應設有門檻，每個人皆能以最舒適的狀態欣賞演出，並透過突破地域與資源的限制，陪伴遠道而來的孩子走進劇場；同時藉由輕鬆自在場的演出形式，從節目內容、觀演環境到現場接待，回應各種需求的觀眾，讓兩廳院打造成人人都能自在造訪的溫暖聚落。

本次《我們的歌》音樂會特別以臺灣跨世代的音樂記憶為主題，由管風琴家余曉怡領銜，攜手小提琴家邱明瑩與大提琴家吳欣頤組成三重奏共同演繹。演出曲目精選〈思慕的人〉、〈夜來香〉、〈淡水暮色〉、〈快樂天堂〉、〈橄欖樹〉等耳熟能詳的作品，壓軸更以當代創作〈臺北印象〉，運用管風琴豐富的音色張力、音型堆疊與和聲暈染，帶領大家在熟悉的旋律中，找回屬於自己的文化記憶。

玉山文教基金會攜手國家兩廳院推動藝文教育與共融服務已步入第12個年頭，已累計舉辦超過32場活動，陪伴逾7,700名學生走進劇場。未來，玉山表示將持續發揮金融影響力，將資源延伸至文化教育與藝術傳承，創造更多學童接觸藝文的機會，讓藝術不再受限於地域、資源或身心條件，成為更多人共同享有的文化經驗。