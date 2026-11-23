行政院長卓榮泰23日下午3時於行政院大禮堂邀集國內金融業、科技及工商產業公協會代表舉行座談。行政院發言人李慧芝日前表示，近期因國際情勢變化，卓榮泰關心國內產業及金融市場發展，近日已數度聽取財經首長報告，為進一步穩定國內金融市場信心，特別邀集產業及金融業界代表會面，展現政府持續維護投資人對國內經濟發展信心。

此次座談由行政院副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政務委員兼國發會主委葉俊顯、政務委員兼國科會主委吳誠文，以及經濟部長龔明鑫、財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆、中央銀行總裁楊金龍等財經首長出席。

行政院副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政務委員兼國發會主委葉俊顯、政務委員兼國科會主委吳誠文，以及經濟部長龔明鑫、財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆、中央銀行總裁楊金龍等財經首長均出席。

金融業代表方面，包括華南金控（2880）董事長陳芬蘭、中信金控（2891）總經理高麗雪、第一金控（2892）董事長邱月琴、合庫金控（5880）董事長林衍茂、富邦金控（2881）董事長蔡明興、國泰金控（2882）總經理李長庚及兆豐金控（2886）董事長董瑞斌等7家金控高層出席，另有證券交易所董事長林修銘、券商公會理事長陳俊宏及壽險公會理事長陳慧遊等金融業代表。

科技及產業界方面，則包括緯創資通（3231）副總經理石慶堂、環球晶圓（6488）財務長簡明輝、聯發科技（2454）副總經理宿文堂，以及台灣區電機電子工業同業公會理事長劉揚偉、TSIA台灣半導體產業協會理事長侯永清、SEMI國際半導體產業協會總裁曹世綸等人。

工商團體代表則有中華民國工商協進會理事長吳東亮、中華民國工業總會理事長潘俊榮、監事會召集人苗豐盛、中華民國工業區廠商聯合總會理事長許正雲、中華民國全國商業總會常務理事王瑞鎮、中華民國全國中小企業總會榮譽理事長李育家等人。

此外，出席代表還包括科學園區同業公會副理事長葉勝發、私募股權投資商業同業公會理事長邱德成、全國創新創業總會榮譽總會長徐煥清，以及台北市進出口商業同業公會副理事長林宏銘、台北市電腦商業同業公會理事長陳俊聖等人。

座談會結束後，行政院預計下午4時30分舉行記者會，由吳誠文、李慧芝、龔明鑫、莊翠雲、彭金隆及5位產業與金融業界代表出席說明。