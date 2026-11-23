對於美國和台灣的升息動向，永豐金總經理朱士廷今天指出，永豐金內部評估，聯準會將在2026年12月和1月、3月，各升息1碼，所以從12月到明年，一共會升息3碼，另外，台灣的央行會在12月和明年3月各升半碼。

關於LCR，永豐銀行總經理莊銘福說，9月為128%，公司一直以流動性為優先，不論資金緊鬆，都以維持在120%為目標，且希望以LCR的穩定為優先，不希望因此犧牲流動性。莊銘福分析，若聯準會和台灣央行升息時，將對活存帶來很大的收益，這也會貢獻在利差，他也同時強調資產結構調整的重要性，尤其資金緊俏時，銀行仍要調整資產結構，尤其不宜大幅衝放款量，仍會選擇穩健的方式來從事業務，對於放款也將採取「以價制量」策略。

對於明年的股利配發，永豐金控財務長許如玫表示，明年的股利仍會維持65%至70%的配發率，仍會以現金股利為主，至於會否發放股票股利，要由董事會決定。

近來頻傳帳戶盜轉的詐騙事件，莊銘福指出，詐騙的發生仍大部分和誤觸釣魚訊息、洩露個資有關，因此，用生物辨識會較為安全，存戶最好綁定銀行的App，用生物辨識或自然人憑證，如果只透過OTP去驗證，則攔截不法訊息成功的機率較低。