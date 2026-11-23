康和證券（6016）長期致力於永續金融、責任投資與關注氣候環境變遷，落實ESG，與看見･齊柏林基金會重視保護台灣環境的理念相同，進而於2026年首次贊助該基金會，並讓600位偏鄉的幼稚園與國小學童至淡水齊柏林空間參訪，養成從小紮根環境教育，進而認識台灣、看見台灣，對我們的土地家園產生更多認同和關懷。

康和證券董事長鄭大宇、獨立董事張耀仁、董事鄭大成、總經理陳志豪率領各部門主管等人於日前特別專程參訪淡水齊柏林空間，今年度特展主題為《Re 見：齊柏林俯瞰台灣》，在導覽中看到齊柏林導演鏡頭中的「山、河、海、城市」四大地景脈絡與劇烈變遷，特別是在「對比區」地景作品中，看到台北101與大巨蛋完工前後的變遷，更有花蓮馬太鞍堰塞湖之前照片，這幾十年台灣高山、河川、城市等均產生重大變化，山變禿、農田變小、河川變黑、平地變高樓等，了解氣候變遷與人為破壞帶來的變化。

鄭大宇在參觀作品時直呼「環境保護真的很重要」！如同齊柏林導演想傳達的，透過空拍視角重新省思人與土地的關係，他希望大家不只是看到台灣，而是認識台灣、了解台灣，最後一起愛台灣、保護台灣，進而喚起大眾對土地與生命議題的反思。

所有主管實際參與手作「藍曬體驗」活動，這項體驗主要是將古早的顯影技術藍曬法，與齊柏林導演的空拍照片相結合，讓大家在紙張上塗上藍曬專用的感光液，留心觀察空拍照片裡的河流線條、土地建築景物與光影，然後將作品移至戶外廣場「曬太陽」，利用紫外線曬成一幅有土地光影的特有齊柏林作品，親手復刻傳統底片與日光顯影的過程，留下對台灣之美的深刻記憶。

淡水「齊柏林空間」主要是用來紀念齊柏林導演的遺志，是全台灣唯一一間空拍影像基地，展出25年來齊導冒著生命危險拍攝的看見台灣珍貴影像作品，以獨特的「候鳥視角」高角度俯瞰拍攝台灣，呈現的不只是壯麗景色，更可以看到過去與現在的變化，包括人為破壞與氣候變遷帶來的景象變化，進而喚起大家對環境保護的重視，康和證券也期許所有同仁在日常生活中多一點環保，更愛惜我們生活的這片土地。