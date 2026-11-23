元大金（2885）長期深耕職場健康促進，致力打造兼具健康、安全與幸福感的工作環境，於《康健雜誌》主辦的2026年「CHR健康企業公民獎」評選中，榮獲大型企業組「金融業第一名」殊榮。秉持「以健康力驅動金融力」的理念，元大金控及旗下元大證券、元大銀行、元大人壽、元大期貨及元大投信五大子公司打造永續健康職場環境，均通過運動部「運動企業認證」。

CHR健康企業公民獎是以照顧員工健康為核心，今年評選主軸為員工身心健康及家庭照顧，照護層面從「個人」延伸到「家庭」，鼓勵企業與社會共老，共有161家企業參與評選。另外，運動部鼓勵企業推動運動風氣，2016年起推出運動企業認證實施計畫，表揚符合資格企業，授證標章有效期限為三年。

元大金控於去年起採取「全年度常態健康管理」結合「年度健康職場四大治理主軸」的雙軌推動模式，建立涵蓋定期健康檢查、專業心理諮商、母性健康保護、戶外運動挑戰賽及中高齡工作者保護等全方位照護機制。元大金控及全體子公司也都通過ISO 45001職業安全衛生管理系統驗證，接軌國際標準。2025年元大金控與元大銀行通過「運動企業認證」，今年元大證券、元大人壽、元大期貨與元大投信亦再度獲得肯定。

元大證券連續三年辦理「元大凹豆咖90天運動挑戰賽」，項目包含路跑、自行車、登山及游泳，同仁參與踴躍；元大人壽積極推動健康促進課程、健康講座、定期健檢及員工協助方案（EAPs）；元大期貨實施午後伸展操、科技體適能檢測及減重減脂挑戰，並推廣高爾夫、籃球、瑜珈、健身等運動社團；元大投信連續三屆獲得運動企業認證肯定，透過減重減脂競賽、超慢跑挑戰，推廣羽球、瑜珈、登山各項運動社團，鼓勵同仁規律運動，建立工作與生活平衡。