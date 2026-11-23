為協助民眾即時辨識詐騙風險、攔阻可疑交易，多家金融業持續攜手警方強化防詐，國泰世華銀行攜手刑事局，在全台逾5500台ATM既有附掛電話新增一鍵直撥165反詐騙諮詢專線功能，富邦人壽也攜手台灣高等檢察署深化洗錢防制與情資交流。

國泰世華銀行攜手內政部警政署刑事警察局，即日起在全台逾5500台ATM既有附掛電話新增「一鍵直撥165反詐騙諮詢專線」功能。過去ATM附掛電話僅能聯繫銀行客服，如今操作ATM時若接獲不明指示，或對交易內容有疑慮，只須拿起電話並按下數字鍵5，即可直撥165反詐騙專線，取得即時諮詢與協助。

國泰世華表示，截至今年10月，全台ATM設置數量已逾5500台，ATM提款交易量更累計逾8400萬筆，突顯ATM仍是民眾日常金融交易的重要服務管道之一。為提升ATM交易安全，國泰世華從民眾實際交易情境出發，持續精進防詐措施，此次透過簡化求助流程，讓民眾察覺可疑交易時，無須另行使用手機，即可透過ATM附掛電話尋求專業協助，降低受詐風險。

國泰世華持續深化與刑事局合作，強化金融阻詐機制。除了此次推出ATM附掛電話阻詐服務外，今年更成為全台首家運用刑事局掌握的受詐案例、帳戶使用行為變化及數位通路詐騙樣態等資訊，建構「被害者樣態」AI模型訓練與驗證機制的金融機構，在兼顧法規遵循與個資隱私保護的前提下，協助第一線臨櫃人員提升辨識異常金流與行為的能力。

富邦人壽日前也攜手台灣高等檢察署舉辦「攜手反詐，共築防線」反詐騙合作意向書簽署儀式。此次合作在既有防詐教育推廣基礎上，進一步深化至反詐騙、洗錢防制、情資交流及高風險案件辨識與攔阻機制，使富邦人壽成為國內首家與檢察機關建立反詐情資交流及高風險案件辨識、攔阻合作機制的壽險業者。

富邦人壽表示，此次合作進一步由觀念宣導延伸至實務聯防，雙方將交流詐欺態樣、風險資訊、常見手法及實務案例，並共享教育訓練資源，建立高風險案件辨識、即時通報及協作機制。透過檢察實務與壽險服務經驗的交流，第一線人員可更快掌握新型詐騙特徵。

在AI防詐應用方面，凱基銀行表示，持續深化AIRADAR智能雷達防詐網，透過聯合學習擴大模型學習的廣度與深度，並結合異常交易監控、臨櫃關懷、即時照會及跨行風險資訊聯防等多層次機制，從交易行為、帳戶風險特徵及跨行異常樣態中辨識可疑訊號。相關成果也反映在新增警示帳戶數持續下降，2025年較2024年減少27%，2026年截至10月底再較去年同期下降23%。