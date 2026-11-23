台股震盪劇烈，新台幣也再度逼近33元整數關卡！新台幣兌美元今（23）日以32.95元開出，雖然早盤一度升值，但隨著台股賣壓再起，匯價迅速翻貶，盤中最低貶至32.999元，距離33元僅一步之遙。午盤暫報32.99元，貶值5.4分，上午成交量9.84億美元。

台股上周五重挫2393點，創史上第三大收盤跌點，市場信心受到衝擊。今天在金管會限空令及國安基金護盤下，台股開低後一度強彈上千點，但隨後賣壓再度湧現，指數由紅翻黑，盤中高低震盪，顯示多空交戰激烈。

值得注意的是，近期外資持續減碼台股，龐大的資金匯出需求也讓新台幣承受貶值壓力。雖上周匯價多次挑戰33元關卡後拉回，但在國際美元偏強、台股尚未止穩下，匯市仍面臨考驗。後續除觀察外資動向，出口商拋匯力道及央行是否進場調節，也將成為33元關卡能否守住的關鍵。