為協助民眾即時辨識詐騙風險、攔阻可疑交易，國泰世華銀行攜手內政部警政署刑事警察局（下稱刑事局），即日起於全台逾5,500台ATM既有附掛電話新增「一鍵直撥165反詐騙諮詢專線」功能。過去ATM附掛電話僅能聯繫銀行客服，如今操作ATM時若接獲不明指示，或對交易內容有疑慮，只需拿起電話並按下數字鍵5，即可直撥165反詐騙專線，取得即時諮詢與協助。國泰世華透過警銀合作及服務升級，將防詐關懷延伸至交易現場，守護民眾財產安全。

國泰世華表示，截至今年10月，全台ATM設置數量已逾5,500台，規模位居國內銀行前列，ATM提款交易量更累計逾8,400萬筆，突顯ATM仍是民眾日常金融交易的重要服務管道之一。為提升ATM交易安全，國泰世華從民眾實際交易情境出發，持續精進防詐措施，此次透過簡化求助流程，讓民眾察覺可疑交易時，無須另行使用手機，即可透過ATM附掛電話尋求專業協助，降低受詐風險。

國泰世華持續深化與刑事局合作，強化金融阻詐機制。除本次推出ATM附掛電話阻詐服務外，今（2026）年更成為全台首家運用刑事局掌握的受詐案例、帳戶使用行為變化及數位通路詐騙樣態等資訊，建構「被害者樣態」AI模型訓練與驗證機制的金融機構，在兼顧法規遵循與個資隱私保護的前提下，協助第一線臨櫃人員提升辨識異常金流與行為的能力。此外，國泰世華亦於ATM系統介面導入「情境式選擇題」，結合AI影像遮蔽物偵測、交易彈窗提醒等互動方式，引導民眾在交易當下確認操作目的；藉由交易提醒、風險辨識到即時求助，持續完善阻詐防線。

展望未來，國泰世華將積極整合數據科技、通路管理及跨域聯防資源，深化風險管理與識詐教育，精進各項交易安全措施，並攜手警政機關及各界夥伴深化防詐合作，發揮金融機構守護民眾資產的關鍵角色，為民眾建構更安全、可信賴的金融服務。