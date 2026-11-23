作為永續健康領航者，南山人壽積極透過贊助及舉辦各類運動賽事，鼓勵全民「動」起來！「2026 NS RUN南山人壽半程馬拉松」日前盛大登場，今年邁入第三年，賽事規格首度升級至半程馬拉松，總報名人數突破萬人，賽道並取得國際馬拉松暨長跑協會認證，展現賽事專業度與國際水準。

今年NS RUN更首創「女神先行」制，並力推「家庭共跑」，打造跨世代、多元化的參賽體驗，讓不同年齡、性別與運動程度的民眾，都能找到適合自己的參賽方式，無論是追求速度的專業跑者，或是攜手家人同享運動樂趣的親子家庭，都能在賽道上找到屬於自己的健康節奏。

南山人壽積極推動保險服務從「事後理賠」延伸至「事前預防」，除了成立「健康守護圈」串聯跨領域健康資源，也透過路跑賽事鼓勵全民養成運動習慣，將健康理念從風險保障延伸至日常生活，鼓勵民眾及早建立健康生活型態。

從21公里半程馬拉松、10公里競賽到3公里家庭共跑，今年NS RUN不僅提升賽事規模與專業度，也希望透過降低路跑的年齡與門檻設計，讓運動不再只是個人的挑戰，而是每個世代都能共同享受的生活日常。於10公里及21公里賽事設計「女神先行」組，讓女性跑者提前10分鐘起跑，並提供專屬配色獎牌等禮遇，分別吸引923名及1,038名女性跑者報名，鼓勵更多女性勇敢挑戰自我、享受運動樂趣；「家庭共跑」組則規劃3公里健跑及健走組，安排在上午9時起跑，透過降低參賽門檻，讓親子家庭有更充裕的時間準備，鼓勵民眾帶著孩子及長輩一起走上賽道，除了培養運動習慣，也創造珍貴的家庭回憶。

除了推廣全民健康，南山人壽也將「公益」元素融入賽事，讓運動成為串聯地方與社會資源的力量。今年南山人壽特別向宜蘭縣大同鄉南山村採購1,000顆高麗菜，支持原鄉農業；活動當天並邀請南山村於賽事現場設攤，將高麗菜分享給跑者，歡迎跑者自由響應樂捐，相關款項將全數回饋南山村。透過企業採購結合跑者自主響應，將賽事參與轉化為支持原鄉農業與地方發展的實際行動。

南山人壽連續第6年推動「南山小健將」計畫，關注偏鄉孩童的健康與運動發展，今年特別邀請新北市新店區雙峰國小及宜蘭縣南澳國小共60位學童參與3公里路跑，讓孩子們有機會走出校園、體驗大型賽事，在奔跑中累積自信與成就感。同時，本次賽事亦積極響應公益理念，特別捐贈新台幣30萬元予社團法人台灣原住民洄瀾協會，支持偏鄉孩童教育與成長，讓運動的正向力量從賽道延伸至原鄉，以實際行動為下一代創造更多發展機會

為提升賽事服務與安全品質，南山人壽也鼓勵內勤員工及業務夥伴投入賽事服務，今年培訓10位南山人成為「NS Pacer配速員」、3位擔任「NS EMT跑者」，不僅有效將健康運動風氣延伸至企業內部，也成為守護賽道安全的重要力量。「NS Pacer配速員」協助跑者掌握適當配速、維持完賽節奏，並在跑步過程中給予陪伴與鼓勵；「NS EMT跑者」則由具備緊急救護能力的員工擔任，隨時留意賽道狀況，必要時協助緊急救護及醫療通報，成為跑者安心參賽的重要後盾。

南山人壽表示，健康是一場需要長期投入的工程，無論是專業跑者挑戰自我、家庭成員攜手共跑，或員工投入賽事服務，都是健康促進的具體實踐。NS RUN從賽事出發，串聯全民運動、公益關懷與企業志工力量，期盼讓更多人感受到運動帶來的正向改變，持續實踐南山人壽「永續健康領航者」的承諾，陪伴不同世代更健康、安心地邁向「百歲人生」。

南山人壽透過贊助及舉辦各類運動賽事，鼓勵全民「動」起來！「2026 NS RUN南山人壽半程馬拉松」日前盛大登場，超過萬人參與。南山人壽／提供